Полезный суперфуд имеет неоднозначный вкус, и его можно заметно улучшить.

Благодаря своему составу чечевица считается настоящим суперфудом - в ней много растительного белка, клетчатки, витаминов группы B и железа. Если употреблять ее регулярно, организм скажет вам: "Спасибо", а чувствовать себя вы будете значительно лучше. Рассказываем, как варить чечевицу красную и зеленую, и что добавить для вкуса.

Как варить красную чечевицу и зеленую - лайфхаки

Всего в мире существует несколько сортов чечевицы - красная, желтая, коричневая, зеленая и черная. В украинских магазинах можно встретить каждый из этих видов, но наиболее популярными считаются всего два - красная (оранжевая) и зеленая. Если вы никогда не ели чечевицу или нейтрально относитесь к бобовым культурам, лучше начать с красной - зеленую "поймут" только те, кто уже знаком с подобной пищей.

Как варить чечевицу оранжевую

Суперфуд готовится очень быстро - буквально 10-15 минут, к тому же практически не требует вашего вмешательства. Существуют разные способы, как варить красную чечевицу рассыпчатую, чтобы улучшить ее вкус.

Сама технология приготовления гарнира элементарная - нужно лишь промыть чечевицу, выложить ее в кастрюлю и залить водой в пропорции 1:2, дождаться, пока жидкость закипит, и засечь те самые 10-15 минут, потом откинуть гарнир на дуршлаг, слить лишнюю воду, вернуть в кастрюлю, посолить и перемешать.

То есть базовый рецепт выглядит именно так, однако любая хорошая хозяйка скажет, что это слишком просто - нужно выяснить, что добавить при варке чечевицы для улучшения вкуса. И здесь в игру вступают разные вариации:

предварительно обжарить лук и морковь, затем вмешать овощи в гарнир;

после окончания варки посыпать чечевицу не только солью, но и черным перцем, молотой паприкой;

добавить к суперфуду мелко нарезанный сладкий перец и карри;

за 3 минуты до окончания варки влить немного сливок и положить сливочное масло;

обжарить на сковороде сладкий перец, помидоры и чеснок, соединить с гарниром, приправив зирой и острым перцем.

Это самые лучшие варианты приготовления чечевицы - одни обрадуют сливочным вкусом, другие - пикантностью, третьи - уникальным сочетанием специй.

Как варить зеленую чечевицу

Не существует единого принципа, как правильно варить чечевицу зеленого цвета, потому что, как мы уже сказали, основной рецепт для суперфуда каждого цвета будет одинаковым. Единственный нюанс - возможно, зеленую чечевицу придется варить чуть дольше, чем красную (20-30 минут вместо 10-15).

Заливать можно не только водой, но и мясным или овощным бульоном. К такому гарниру хорошо подходят травы - базилик, кинза, лавровый лист. Даже можно использовать популярные "Итальянские" или "Прованские", вплоть до пакетика "10 овощей".

В качестве добавок кулинары рекомендуют все те же обжаренные лук с морковью и чесноком, томатную пасту или измельченные томаты, зеленый лук, петрушку и укроп. Специи можно использовать те же - зиру, карри и копченую паприку или внести разнообразие - посыпать чечевицу мускатным орехом, кориандром и тимьяном. Если же вам хочется сделать блюдо более сытным, попробуйте соединить суперфуд с обжаренным беконом, креветками, свининой или бараниной. В любом случае, вы всегда можете экспериментировать с наполнением, главное - не переварить чечевицу, чтобы она не превратилась в "манную кашу".

