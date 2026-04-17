СЕО ДТЭК Тимченко возглавил рейтинг 'ТОП-50 лидеров украинского бизнеса'

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко занял первое место в рейтинге "ТОП-50 лидеров украинского бизнеса".

Об этом свидетельствует рейтинг издания delo.ua.

В рейтинге отмечается, что компании, которыми руководят победители рейтинга CEO, являются лидерами в своих отраслях. В частности, ДТЭК – в энергетике.

Кроме того, Тимченко также стал победителем в специальной номинации "Лидер инвестиций в восстановление".

Эту награду получают те руководители, которые последовательно утверждают роль своих компаний в восстановлении инфраструктуры Украины.

Ранее Тимченко вошел в "ТОП-25 лучших CEO военного времени" по версии издания Forbes Ukraine.

