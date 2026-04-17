Украинцы возвращаются из-за границы: эксперты оценили, как это сказывается на цене квартир

Эксперты рассказали, кто сегодня покупает квартиры и что сдерживает массовое возвращение украинцев из-за границы.

В Украине наблюдаются случаи возвращения украинцев из-за границы. Однако этот процесс не стал массовым и пока оказывает ограниченное влияние на рынок жилья, говорится в статье УНИАН.

Руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Поберезкий отмечает, что частичное возвращение украинцев может, в первую очередь, оказать давление на рынок аренды, а не покупки жилья.

"Вероятно, большинство украинцев, которые уезжали перезимовать за границу, возвращаются в собственное жилье. Поэтому этот сегмент оказывает ограниченное влияние на рынок. Те, кто не имеет или потерял жилье, не всегда готовы сразу инвестировать в покупку, поэтому сначала арендуют квартиры. Это создает дополнительное давление на цены в сегменте аренды и частично поддерживает спрос на вторичном рынке", – сказал Поберезкий.

Видео дня

В то же время, по словам экс-президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, ключевым игроком на рынке остается внутренний покупатель.

"Портрет покупателя сейчас – это не покупатель, который был за границей и вернулся. Это наш внутренний покупатель. Те, кто живет в Украине, покупают как и раньше: детям покупают родители, если появляются возможности, где-то по государственным программам все же также происходит приобретение. Поэтому те, кто уехал, пока не влияют на рынок", – сказал Юрий Пита.

Он также отметил, что сезонное возвращение покупателей на рынок недвижимости должно привести к увеличению цен на жилье в пределах десяти процентов до конца весны.

Риэлтор Александр Бойко, в свою очередь, тоже считает, что массового возвращения украинцев пока не наблюдается, и речь идет, скорее, об единичных случаях, поэтому этот фактор не оказывает существенного влияния на рыночную динамику.

По его словам, этому мешает ряд факторов: недоступность ипотеки для большинства, более низкий уровень доходов по сравнению со странами Запада, а также еще не полностью восстановленная социальная инфраструктура.

В то же время Бойко отметил, что на вторичном рынке Киева уже был зафиксирован рост стоимости жилья примерно на 7% за последние полгода, и до конца весны возможно дополнительное повышение.

"До конца весны ожидаю еще 3-5% в гривневом эквиваленте. Аренда после коррекции от летних пиков нашла равновесие, и резких скачков ставок до конца весны я не прогнозирую. Разве что в сегменте автономных квартир – там спрос стабильно превышает предложение, и владельцы это хорошо понимают", – добавил Бойко.

Возвращение украинцев – последние новости

Как писал УНИАН, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что в Германии будут работать над тем, чтобы вернуть украинцев на Родину. Канцлер также выразил солидарность с решениями украинского правительства об ограничении выезда мужчин.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что воспринимает выезд миллионов людей из Украины как "большое испытание".

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник сообщал, что Украине очень не хватает людей для поддержания экономики. Однако надеяться на массовый приезд иностранцев пока не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: