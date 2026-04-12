Специалист перепроверила законодательство о бронировании и рассказала, для каких еще категорий лиц оно предназначено и от чего зависит его срок.

Вопрос бронирования остается актуальным для многих украинцев, поскольку правила его получения периодически меняются. Адвокат и руководитель практики юридической компании "WINNER" Светлана Круторогова объяснила в комментарии УНИАН, кто имеет право на отсрочку в Украине, почему могут не дать бронь от мобилизации и сколько ждать бронь через Дію.

Какие профессии дают бронь от мобилизации – полный список

По словам юриста, действующее законодательство позволяет бронировать военнообязанных, работающих в ряде государственных и критически важных сфер.

Во-первых, это касается военнообязанных, которые работают или проходят службу в органах местного самоуправления и государственной власти.

В частности, речь идет о:

Правоохранительных органах (Национальная полиция, СБУ, ГБР, НАБУ, органы прокуратуры, разведывательные органы Украины, ГСЧС, государственная уголовно-исполнительная служба и т. д.).

А также о штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Во-вторых, могут быть забронированы работники предприятий, учреждений и организаций, которые определены как критически важные для обеспечения потребностей ВСУ и других воинских формирований, а также для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения (в соответствии с критериями, установленными на общегосударственном уровне и на местном – областными военными администрациями).

В-третьих, бронь предоставляется представителям международных организаций (учреждений ООН, международных судебных органов и других организаций, действующих в Украине в соответствии с заключенными международными договорами), а также представителям Общества Красного Креста Украины и других неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров.

И, наконец, бронь от мобилизации также предусмотрена для сотрудников операторов противоминной деятельности, которые в настоящее время проводят разминирование в соответствии с законодательством.

Как получить бронь от мобилизации в Украине – возможные причины отказа

Круторогова пояснила, что оснований для отказа может быть несколько. Самая частая – отсутствие человека на воинском учете или отсутствие данных в реестре "Оберег".

Среди других причин юрист выделила:

наличие уже действующей отсрочки или бронирования;

превышение квоты (обычно до 50% работников частной компании);

несоответствие требованиям, в частности относительно уровня зарплаты;

налоговые долги предприятия.

Также, по словам адвоката, не подлежат бронированию призывники до 25 лет, не проходившие службу, и резервисты.

Кто имеет наибольшие шансы на бронирование

Как отметила специалист, наибольшие шансы получить отсрочку у работников критически важных отраслей, в частности, у специалистов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих стабильную работу соответствующих сетей.

Кроме того, стабильно высокие шансы, по ее словам, имеют специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса, в сфере транспорта и логистики (водители и специалисты, привлеченные, в частности, для нужд ВСУ), соответствующие госслужащие и т. д.

Можно ли сделать бронь, если ты в розыске

Адвокат подчеркнула: "Бронирование возможно только для тех военнообязанных, кто стоит на воинском учете, уточнил данные и не имеет нарушений в сфере мобилизационного законодательства".

В то же время она уточнила, что согласно закону №4630-IX, допускается временная отсрочка до 45 дней даже для работников, которые находятся в розыске или не уточнили данные. Впрочем, это касается только работников предприятий, признанных критически важными.

В других случаях забронировать работника можно только после того, как из реестра "Оберег" будет снята отметка о его розыске, что обычно происходит после уплаты штрафа ("который, кстати, сейчас можно оплатить через приложение "Резерв+" без посещения ТЦК", – отметила Круторогова).

Также статус розыска можно обжаловать через суд, и если он встанет на вашу сторону, ТЦК обяжут удалить информацию – хотя это и может занять некоторое время.

Как быстро появляется бронь в "Резерв+" – как ее проверить онлайн

По словам эксперта, то, сколько делается бронь от мобилизации, зависит от этапа процедуры, на котором находится процесс.

Сначала предприятие должно получить статус критически важного (через ОВА или профильные министерства): этот этап обычно длится до 10 рабочих дней.

При этом, как отметила Круторогова, каждая ОВА устанавливает собственные дополнительные критерии критичности (например, уровень уплаты налогов в местный бюджет, количество рабочих мест, наличие работающих ВПЛ, стратегическое значение для региона и т. д.), которые действуют наряду с общегосударственными.

После подтверждения критичности срок оформления отсрочки зависит от формата подачи:

через "Дію" – до 72 часов, или до 24 часов для отдельных категорий (например, государственные органы или ОПК).

через списки – до 5 рабочих дней на решение Минэкономики;

по общему циклу – может длиться несколько недель.

В последнем случае сроки обусловлены необходимостью согласования в различных инстанциях и ведомствах.

Как выглядит бронь от мобилизации в Украине (срок действия)

Как подытожила юрист, отсрочка обычно предоставляется до 12 месяцев или на период мобилизации – в зависимости от категории работника.

В частности:

до 12 месяцев – для работников "критических" предприятий и инфраструктуры;

на период мобилизации – для госслужащих и работников органов власти;

45 дней – для отдельных предприятий ОПК.

Она также подчеркнула, что краткосрочное бронирование возможно даже при нарушениях учета, но только один раз в год и при условии официального трудоустройства: при этом "трудовые отношения должны начаться не ранее чем за 45 дней до подачи документов и не позднее текущего дня", – подчеркнула Круторогова.

Как проверить бронь от мобилизации

По словам специалиста, проверить бронирование и срок его действия можно онлайн через приложение "Резерв+" (там должен отображаться статус "забронировано") или через портал "Дія".

В офлайн-режиме информацию можно получить через адвокатский запрос в ТЦК или Министерство обороны.

Вас также может заинтересовать наш материал о том, как изменилась отсрочка от мобилизации с 1 апреля.

справка Светлана Круторогова Адвокат юридической компании Winner Светлана – адвокат, которая защищает интересы клиентов там, где требуется холодное мышление, твердая позиция, полный контроль и максимальная педантичность над процессом. Ее сильная сторона – работать в сложных конфликтах, где цена вопроса: деньги, активы, семья, репутация. Светлана работает на результат в трех ключевых направлениях: Гражданское право. Защита прав собственности, взыскание убытков, споры с должниками и недобросовестными контрагентами. Светлана формирует позицию, которая выдерживает любое судебное давление. Семейное право. Развод, раздел имущества, алименты, определение места жительства детей. Она действует решительно, но корректно, минимизируя эмоциональные риски для клиента. Хозяйственное право. Споры между бизнесом и партнерами, нарушение договорных обязательств, работа с проблемными активами. Ее задача — сохранить ресурсы бизнеса и обеспечить быстрое восстановление стабильности.

