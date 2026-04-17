'Технологически отсталая страна': эксперт ответил, поможет ли России замена Starlink

Корсун подчеркивает, что количество спутников на орбите, о котором заявили россияне, крайне невелико.

Россиянам почти никак не поможет развертывание их системы связи "Рассвет", заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Отвечая на вопрос в эфире "Киев 24" о том, как системы "Рассвет" помогут россиянам преодолеть проблему со связью, возникшую у них после отключения Starlink, он сказал: "На самом деле это почти никак не поможет. Потому что, чтобы создать что-то подобное Starlink, – даже европейские, французские, английские компании не могут дотянуться до того уровня", – сказал он.

Говоря о россиянах, Корсун подчеркнул, что у них нет технологических возможностей, а также "руки у них не из того места, чтобы сделать что-то качественное и работоспособное, что может сделать, например, американская компания".

Эксперт отметил, что в этом вопросе главными являются возможности производить качественные спутники и возможности доставлять их на орбиту.

"Если у Starlink на орбиту выведено 8 или 9 тысяч спутников, то россияне вывели, по их словам, если они не лгут, а они лгут почти всегда, то они вывели 16 штук. Чтобы связь была более-менее стабильной и на нее можно было рассчитывать, нужно как минимум тысяча", – сказал Корсун.

По его словам, эти 16 спутников будут доступны и видны с Земли только в определенное время суток. Например, раз в сутки полчаса они будут видны и передавать сигнал. И есть еще очень большой вопрос относительно качества сигнала.

"Россия – технологически отсталая страна. Они хотят делать все сами, но они не могут в глобализированном мире", – подчеркнул эксперт.

Российский "Рассвет"

Как сообщалось, российская компания "Бюро 1440" запустила на орбиту первую серийную группировку из 16 спутников, которые станут основой будущей системы связи "Рассвет".

"Милитарный" отмечает, что это стало началом развертывания Россией "старлинкоподобной" системы связи, которая будет представлять стратегическую угрозу не только для Украины, но и для остальных демократических стран во всем мире.

Вас также могут заинтересовать новости: