Эти 11 вещей миллениалы считают устаревшими и не готовы их терпеть, – исследование

Миллениалы – это первопроходцы в меняющемся мире. Они – первое поколение, у которого был доступ к Интернету дома, а мобильные телефоны у них появились еще в университете. На протяжении многих лет их делали "козлами отпущения" и игнорировали. Теперь у них уже нет ни терпения, ни интереса к устаревшим обычаям только для того, чтобы угодить старшим поколениям или следовать бессмысленным традициям, пишет Your Tango.

Издание отмечает, что культурный разрыв между поколением бэби-бумеров и миллениалами можно объяснить различными факторами. Эти переплетенные образы, усиленные уникальными трудностями и претензиями каждого поколения, больше не должны доминировать в наших разговорах.

Издание добавляет, что вместо этого мы можем обратить внимание на миллениалов и учиться на их хороших идеях.

В частности, перечислено 11 вещей, которые миллениалы не делают:

1. Не пользуются чековыми книжками

По данным финансового журналиста Эндрю Ван Дама, количество людей, выписывающих бумажные чеки, резко сократилось с 2000 года.

Благодаря запланированным онлайн-платежам, разнообразным приложениям и дебетовым картам в телефоне у миллениалов есть более удобные способы оплаты. Тем не менее, они хранят несколько бумажных чеков на случай непредвиденных ситуаций.

Однако большинство из них уже годами не ведут чековую книжку для сверки или просмотра выписок. В лучшем случае они время от времени проверяют мобильный банкинг, чтобы выяснить, откуда взялась какая-то странная сумма, получив уведомление от банка.

2. Оплата фиксированной телефонной связи

Согласно отчету Национального центра статистики здравоохранения, почти 76 % взрослых и 87 % детей не имеют в своих домохозяйствах стационарного телефона.

Издание объясняет, что, учитывая изменения в инфраструктуре и технологиях, а также то, что удобство становится важнее стоимости, большинство людей и так пользуются мобильными телефонами, чтобы оставаться на связи, даже находясь дома.

"Представители поколения миллениалов просто не заинтересованы в том, чтобы платить за стационарный телефон", – говорится в статье.

3. Поход в торговый центр

Отмечается, что, к сожалению, тенденция, которая когда-то была популярна среди миллениалов в подростковом возрасте – походы за покупками в торговые центры – почти ушла в прошлое.

В статье объясняется, что одежда в интернете становится дешевле и экономит время перегруженным работой семьям.

4. Давать возможность детям переживать приключения

Многие молодые родители-миллениалы применяют совершенно иной подход к обеспечению безопасности и защите своих детей.

"Тревожные новости, которые легко найти в Интернете, вселили во многих современных родителей еще больший страх, как и истории о соседях, которые вызывают полицию, когда родители позволяют детям играть во дворе без присмотра", – указывается в публикации.

По этой причине сейчас родители больше, чем когда-либо, заботятся о своих детях, и средний возраст детей, которые самостоятельно выходят из дома, становится все старше.

5. Использование обычного дверного звонка

Учитывая склонность полагаться на удобство мобильных телефонов в большинстве повседневных дел – от заказа продуктов до выполнения рабочих задач – неудивительно, что именно миллениалы почти в одиночку виноваты в упадке индустрии дверных звонков.

Издание отметило, что благодаря простому сообщению: "Я здесь", большинству людей даже не нужно выходить из машины, когда они забирают кого-то из друзей или партнера на свидание.

6. Написание писем от руки

Несмотря на кратковременное возрождение популярности рукописных писем и переписки с друзьями во время локдаунов 2020 года, представители поколения миллениалов в основном полагаются на технологии и свои мобильные телефоны, чтобы поддерживать связь с близкими людьми.

Кроме того, онлайн-сообщества, социальные сети и удобство текстовых сообщений и видеозвонков позволили многим представителям молодого поколения, включая миллениалов, поддерживать свои отношения и круг общения, даже не беря в руки ручку.

7. Посещение библиотек

Многие представители поколения миллениалов, особенно мужчины, лишены возможности посещать "третьи места", например, публичные библиотеки и парки. Издание сообщило, что это произошло из-за упадка инфраструктуры, высокой стоимости проезда, недостатка финансирования общественных пространств и входных билетов.

Исследование 2018 года, посвященное социализации, показывает, что люди сейчас проводят дома почти на 70% больше времени, чем раньше. Примечательно, что причиной этого является не их желание, а отсутствие инфраструктуры, которая поддерживала бы очные сообщества и их потребность в связях.

8. Оставлять голосовые сообщения

Исследование Pew Research Center, проведенное в 2015 году, показало, что большинство телефонных звонков, которые делают представители поколения миллениалов, приходится на близких друзей и родственников.

Отмечается, что некоторые представители поколения миллениалов даже раздражаются, когда им оставляют голосовые сообщения.

9. Вызывать такси

Для представителей поколения миллениалов, проживающих в крупных мегаполисах и городах, остановка такси прямо на обочине дороги является крайней мерой. Это связано с тем, что с ростом популярности приложений для заказа поездок нет никаких причин стоять на улице или пробиваться сквозь транспортный поток – все можно сделать с помощью смартфона.

10. Использование бумажных салфеток

Многие миллениалы едят на ходу, особенно по дороге на работу или отвозя детей в школу. Они предпочитают использовать бумажные полотенца для удобства во время еды, а не традиционные бумажные салфетки.

11. Жить в большом городе

Вот уже несколько лет миллениалы вытесняются из больших городов из-за высоких цен. Их место занимают пожилые жители, которые приобрели недвижимость или заключили договоры аренды с регулируемой стоимостью, когда жизнь в городе была доступной. Добавляется, что молодые люди скучиваются в крошечных квартирах.

Издание сообщило, что когда миллениалы создают семьи и углубляются в карьеру, они вынуждены выбирать более дешевые, доступные и безопасные пригороды.

