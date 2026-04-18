Ученые назвали точную дату, когда магнитная буря на Земле успокоится (график)

17 апреля началась магнитная буря.

Перед выходными, 17 апреля, на Земле началась умеренная магнитная буря, которая продлится и на выходных. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, на нашу планету прибыл высокоскоростной поток из корональной дыры на Солнце. Во время предыдущего солнечного оборота эта корональная дыра генерировала солнечный ветер со скоростью до 700 км/с.

"Мы ожидаем, что предстоящее усиление солнечного ветра повысит вероятность геомагнитной активности до уровня G2 в течение 18 и 19 апреля", - сообщают ученые.

Уже в течение 19-20 апреля ожидается постепенное снижение скорости солнечного ветра и магнитная буря должна пректатиться.

Магнитные бури уровня G2 - что важно знать и как защитить организм

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренными, но могут ощутимо влиять на самочувствие. В такие дни возможны головные боли, слабость, скачки давления и нарушения сна, особенно у метеочувствительных людей. Также возможны сбои в работе связи и навигации.

Чтобы снизить влияние, важно больше отдыхать, пить достаточно воды, избегать стресса и тяжелых нагрузок. Полезны прогулки на свежем воздухе и лёгкая пища. Людям с хроническими заболеваниями стоит внимательнее следить за состоянием и при необходимости консультироваться с врачом.

