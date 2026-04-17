Словакия сделала важное заявление о запрете ЕС на импорт российского газа

Запрет на импорт российского газа планируется ввести до конца 2027 года.

Словакия в ближайшие дни подаст иск, оспаривая решение Европейского Союза о запрете на импорт российского газа. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Фицо сообщает Reuters.

По его словам, иск будет подан в Суд Европейского Союза.

"Правительство Словакии считает, что это является явным нарушением всех принципов, на которых основаны договоры ЕС", – сказал Фицо, добавив, что решения по санкциям и вопросам внешней политики должны приниматься единогласно.

Напомним, запрет на импорт российского газа, который планируется ввести к концу 2027 года, был одобрен подавляющим большинством голосов. Это позволило ЕС преодолеть сопротивление Словакии и Венгрии при принятии этого решения в начале года.

Венгрия уже подала иск против этого запрета, а Словакия ранее заявила, что поступит так же. Фицо сообщил, что правительство подаст свой иск до установленного срока – 27 апреля.

Обе страны продолжают получать российский газ, несмотря на усилия ЕС, направленные на уменьшение зависимости от российских энергоносителей и сокращение финансирования военной машины Кремля.

Ранее УНИАН писал, что в марте Испания существенно увеличила закупки российского газа. Объемы импорта из РФ достигли рекордного уровня за все время.

По данным оператора газотранспортной системы страны Enagás, в марте Испания получила из РФ 9 807 гигаватт-часов "голубого топлива" (около 1 млрд кубометров), что более чем вдвое превышает объемы, зафиксированные в феврале.

Эксперты считают, что Испания увеличила импорт российского газа из-за того, что его цена является "более конкурентоспособной по сравнению с другими доступными альтернативами".

В целом, после начала войны на Ближнем Востоке ЕС существенно увеличил импорт российского газа. В январе–марте этот показатель вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

