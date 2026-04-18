Как долго кота можно оставлять одного: ветеринары дали ответ

В отличие от собак, большинство кошек вполне спокойно могут провести несколько часов в одиночестве.

Кошки имеют репутацию независимых животных, но за этим образом скрывается гораздо более сложная правда. Хотя некоторые из них кажутся равнодушными, когда вас нет рядом, другие переживают одиночество как настоящее эмоциональное потрясение, пишет Futura Sciences.

Издание отметило, что исследование Орегонского государственного университета показало, что 64% кошек имеют прочную связь со своими хозяевами, демонстрируя стили привязанности, схожие с собаками и даже человеческими младенцами.

Что касается ответа на вопрос, как долго кошка может оставаться одна без вреда для себя, согласно рекомендациям, поддержанным ASPCA и ведущими ветеринарными сетями США, главное – это баланс между физической безопасностью кошки и ее психологической потребностью в рутине.

"Между дремотой, уходом за шерстью и играми они – настоящие мастера самозанятости", – отмечает издание.

Кроме того, одна ночь в одиночестве обычно не является проблемой, при условии, что ваш кот взрослый и чувствует себя комфортно в своей обстановке.

По мнению экспертов, если же речь идет о более длительном сроке, тогда не следует оставлять кота одного на срок, превышающий 24–48 часов.

Ветеринар Микель Дельгадо рассказал, что кошки очень чувствительны к изменениям в привычном распорядке дня. Поэтому длительные отсутствия могут вызвать стресс, тревогу или даже проблемы с поведением у животного.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что среди кошек, демонстрировавших проблемы, связанные с разлукой, 67% проявляли деструктивное поведение, 63% – чрезмерную вокализацию, а 60% – мочеиспускание вне лотка.

Примечательно, что у кошек, которые жили в доме без других животных, вероятность развития этих проблем была значительно выше.

"Хуже того, если случится что-то неожиданное – например, проблемы со здоровьем, опрокинутая миска с водой или грязный лоток – рядом не будет никого, кто мог бы помочь", – отмечается в публикации.

Именно поэтому оставлять кота одного в доме или квартире на пять дней или даже больше никогда не является безопасным вариантом. В таком случае все равно должен быть человек, который будет регулярно проверять кота.

Издание отмечает, что котята не обладают такой зрелостью и самоконтролем, как взрослые животные. Поэтому до достижения трехмесячного возраста их не следует оставлять одних дольше чем на 20 минут, поскольку они могут легко попасть в опасность.

"Примерно в трехмесячном возрасте допустимым становится время до шести часов, а до восьми месяцев – полдня в одиночестве", – говорится в статье.

Добавляется, что только после достижения животным годовалого возраста оно может спокойно переносить целый день без стресса.

