Вылитое в канализацию масло постепенно забивает трубы, вызывает неприятный запах и оборачивается дорогим ремонтом.

После жарки на сковороде жир и масло еще остаются жидкими, и у многих людей появляется желание просто смыть их в раковину. Часто при этом включают горячую воду и добавляют моющее средство, надеясь, что этого достаточно, чтобы отправить их подальше в трубы. Но на практике это приводит к серьезным проблемам с канализацией, которые могут дорого вам обойтись.

Разберемся, можно ли смывать масло в канализацию и к каким именно проблемам это может привести.

Можно ли сливать масло в раковину – чем это чревато

Представители журнала Real Simple опросили сантехников, и, по их словам, слив масла и жира – одна из самых вредных бытовых привычек.

Видео дня

Жир, попадая в трубы, почти сразу начинает остывать и превращается в вязкий налет. Он обволакивает стенки, сужает просвет трубы и со временем формирует плотные пробки. Причем даже небольшие регулярные порции жира со временем дают серьезный эффект.

Дополнительно проблема в том, что жир трудно удалить: он плохо растворяется и "прилипает" к уже существующим отложениям.

Более того, горячие жидкости при постоянном сливе могут негативно влиять на состояние труб, особенно старых или пластиковых.

Если же вы все равно не уверены, можно ли лить масло в раковину, важно иметь в виду, что последствия этого действия проявятся не сразу, но когда все-таки дадут о себе знать – без сантехников уже будет не обойтись.

К тому же миф о том, что горячая вода или средство для посуды решают проблему, по словам экспертов, не соответствует действительности. Они лишь временно проталкивают жир дальше по системе, где он снова остывает и оседает, что делает очистку труб еще более затруднительным процессом.

Наконец, в крайних случаях последствия выходят за пределы дома: в городских канализациях жир становится причиной крупных засоров, аварий и даже разливов сточных вод, на устранение которых тратятся большие деньги.

Можно ли выливать масло в канализацию – как от него избавиться

Теперь разберемся, что лучше делать с жиром и маслом после готовки.

Сначала оставьте его в сковороде, чтобы он остыл или загустел. В таком состоянии его проще и безопаснее удалять.

Жидкий, но уже не горячий жир можно перелить в отдельную емкость – например, банку или жестяную тару – и затем выбросить в мусор.

Небольшие остатки масла удобнее всего убрать бумажным полотенцем и выбросить вместе с ним. А если жир полностью застыл, его можно просто снять со сковороды лопаткой и также отправить в мусорное ведро.

Посуду лучше мыть в горячей воде с достаточным количеством моющего средства, а в конце кратко ополоснуть горячей струей.

Что еще нельзя смывать в раковину

Проблемы вызывают не только жиры. Похожим образом ведут себя:

сливочное масло, маргарин, сало;

сливочные соусы, подливы, майонез;

молочные продукты (сливки, сыр, сметана);

еда с маслом: мясо, рис, паста.

Также опасны неочевидные вещи: например, тесто, мука с водой или закваска – они становятся липкими и работают как клей в трубах.

