Топ за свои деньги: названы лучшие смартфоны 2026 года стоимостью до 13 000 грн

Журналисты портала Android Central составили список лучших смартфонов стоимостью до 300 долларов (около 13 000 грн), которые предлагают оптимальное соотношение цены и возможностей.

В список вошли устройства с разным акцентом – от дизайна до длительной поддержки и уникальных функций.

  • CMF Phone 2 Pro – лучший в целом. У телефона есть все, что нужно: 120-Гц AMOLED-экран, оптимальный процессор для соцсетей и "легких" игр и качественная тройная камера (включая телевик). Также есть поддержка NFC и "чистый" Android без оболочек.

  • Galaxy A25 5G – лучшее программное обеспечение. Смартфон предлагает Super AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, большую батарею, но главное – многолетнюю поддержку Android и патчей безопасности, которой нет у конкурентов.

  • Poco X7 – лучший дизайн. У модели много преимуществ, но ее внешний вид станет первым, что вы заметите – особенно если вы выберете черно-желтую версию из веганской кожи. Устройство также оснащено быстрой зарядкой 45 Вт, отличной основной камерой и защитой IP68.

  • Galaxy A17 5G – лучшее соотношение цены-качества. Смартфон Samsung предлагает большой дисплей с повышенной частотой обновления, быструю зарядку и достойную основную камеру, запрашивая за это не более $200.

  • Redmi Note 14 Pro 5G – лучший дисплей. Изогнутая AMOLED-панель с 10-битной глубиной цвета и частотой обновления 120 Гц делает его идеальным для просмотра контента. Также вы получаете отличное качество сборки, надежные основные камеры и большой аккумулятор на 5500 мАч.

  • Moto G Stylus 5G (2024) – Galaxy Ultra "для бедных". Он ориентирован на заметки, рисование и работу с документами. Устройство также предлагает большой экран и хорошую автономность, но по производительности и камерам Moto уступает другим моделям.

Если вы в поисках мощной начинки, бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых производительных телефонов на рынке. На первое место попал малоизвестный китайский флагман, который в тестах почти на 40% обходит iPhone 17 Pro Max.

УНИАН писал, что из-за дефицита памяти крупные Android-производители приостанавливают разработку Ultra-смартфонов. Такие устройства получают максимально мощное "железо", но продаются хуже из-за высокой цены.

