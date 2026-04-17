Топ за свои деньги: названы лучшие смартфоны 2026 года стоимостью до 13 000 грн

В бюджетном сегменте сегодня можно найти модели с качественными дисплеями, достойной производительностью и даже расширенной поддержкой.

Журналисты портала Android Central составили список лучших смартфонов стоимостью до 300 долларов (около 13 000 грн), которые предлагают оптимальное соотношение цены и возможностей.

В список вошли устройства с разным акцентом – от дизайна до длительной поддержки и уникальных функций.

CMF Phone 2 Pro – лучший в целом. У телефона есть все, что нужно: 120-Гц AMOLED-экран, оптимальный процессор для соцсетей и "легких" игр и качественная тройная камера (включая телевик). Также есть поддержка NFC и "чистый" Android без оболочек.

Galaxy A25 5G – лучшее программное обеспечение. Смартфон предлагает Super AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, большую батарею, но главное – многолетнюю поддержку Android и патчей безопасности, которой нет у конкурентов.

Poco X7 – лучший дизайн. У модели много преимуществ, но ее внешний вид станет первым, что вы заметите – особенно если вы выберете черно-желтую версию из веганской кожи. Устройство также оснащено быстрой зарядкой 45 Вт, отличной основной камерой и защитой IP68.

Galaxy A17 5G – лучшее соотношение цены-качества. Смартфон Samsung предлагает большой дисплей с повышенной частотой обновления, быструю зарядку и достойную основную камеру, запрашивая за это не более $200.

Redmi Note 14 Pro 5G – лучший дисплей. Изогнутая AMOLED-панель с 10-битной глубиной цвета и частотой обновления 120 Гц делает его идеальным для просмотра контента. Также вы получаете отличное качество сборки, надежные основные камеры и большой аккумулятор на 5500 мАч.

Moto G Stylus 5G (2024) – Galaxy Ultra "для бедных". Он ориентирован на заметки, рисование и работу с документами. Устройство также предлагает большой экран и хорошую автономность, но по производительности и камерам Moto уступает другим моделям.

Если вы в поисках мощной начинки, бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых производительных телефонов на рынке. На первое место попал малоизвестный китайский флагман, который в тестах почти на 40% обходит iPhone 17 Pro Max.

УНИАН писал, что из-за дефицита памяти крупные Android-производители приостанавливают разработку Ultra-смартфонов. Такие устройства получают максимально мощное "железо", но продаются хуже из-за высокой цены.

Вас также могут заинтересовать новости: