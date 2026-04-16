Каждая хозяйка знает, как сделать кляр для рыбы по классике - мука, яйцо, вода или молоко. Но у одних он получается легкий и хрустящий, а у других - тяжелый и "забитый". Оказывается, дело вовсе не в опыте, а в самом рецепте.
Как приготовить кляр для рыбы без яиц
Не в каждом ресторане готовят такой кляр - он получается нежный внутри и приятно хрустящий снаружи, при этом не растекается и хорошо держится на рыбе.
Важно: перед приготовлением нужно правильно разморозить рыбу. Не стоит делать это под водой - так теряется вкус. Лучше всего размораживать ее через холодильник, а затем выложить на бумажное полотенце, чтобы ушла лишняя влага.
Воздушный кляр для рыбы - для приготовления понадобятся:
- 1 стакан муки (около 140 г);
- 1 стакан пива (250 мл);
- 2-4 ст. л. минеральной воды;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 4 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного);
- соль, перец.
Сначала нужно смешать все сухие ингредиенты: муку, крахмал, разрыхлитель, соль и перец. Затем добавить пиво, перемешать и влить минералку - тесто должно получиться по консистенции как на блины.
Пиво в рецепте дает аромат и делает корочку более воздушной. Если не хочется его использовать, можно заменить полностью на минеральную воду.
Саму рыбу нужно просто посолить и поперчить. Филе сначала обвалять в муке, затем один раз окунуть в кляр и сразу отправить в горячее масло. Важно на секунду придержать кусочек в масле, чтобы кляр "схватился", а уже потом отпускать - у вас получится ровный и хрустящий кляр.
