Почему одни люди с возрастом становятся добрее, а другие – жестче: дело не в характере

Психологи нашли объяснение тому, как люди воспринимают свой жизненный опыт.

С возрастом люди по-разному реагируют на чужие проблемы: кто-то становится более открытым и охотно предлагает свою помощь, тогда как другие – становятся более жесткими и отстраненными. Как пишет издание, эти различия определяются тем, как именно человек интерпретирует потери, которые он сам пережил в жизни.

Как пишет VegOut, долгосрочное исследование ученых из Стэнфорда показывает, что пожилые люди в целом чаще готовы помогать другим. В то же время другие научные работы фиксируют противоположную тенденцию: часть людей с возрастом становится более замкнутой и склонной к чрезмерному контролю ситуации. Как отмечает автор, ранее считалось, что причина – в масштабе пережитых потерь, однако данные этого не подтверждают.

По мнению ученых, люди, которые воспринимают потери как нечто, что их "уменьшило", пытаются сильнее контролировать свою жизнь. Они создают ограничения и стремятся удержать то, что осталось. Зато те, кто видит в потерях возможность для перемен, чаще открываются новому опыту и становятся более щедрыми.

Автор объясняет, что такая разница проявляется даже при одинаковых обстоятельствах: два человека могут пережить почти идентичные потери и выйти из этого совершенно разными. Именно интерпретация событий определяет дальнейшее поведение.

Особое внимание исследователи уделяют так называемому "парадоксу контроля". Несмотря на распространенное убеждение, что контроль помогает справиться с неопределенностью, чрезмерное стремление контролировать все вокруг часто имеет обратный эффект. В результате это может привести к потере социальных связей и снижению качества жизни.

В то же время исследования Национального университета Сингапура подтверждают, что с возрастом люди в целом склонны становиться более щедрыми. Это объясняется тем, что они начинают воспринимать свой опыт не как ограниченный ресурс, а как источник знаний и понимания.

