Нефть и газ дешевеют на глазах: рынки бурно реагируют на открытие Ормузского пролива

В то же время Трамп настроен продолжать свою собственную блокаду.

Цены на нефть стремительно падают после того, как Иран объявил о "полном открытии" Ормузского пролива, на фоне надежд, что поставки энергоносителей могут возобновиться после нескольких недель перебоев.

The Guardian сообщает, что цена нефти марки Brent упала ниже 90 долларов за баррель, то есть потеряла 10%.

Цены на газ в Великобритании также упали на фоне надежд на возобновление поставок из Персидского залива. Месячные фьючерсы на газ подешевели почти на 8% – до 98 пенсов, или 57,9 гривны.

Это все еще выше, чем до начала конфликта, когда цена была ниже 80 пенсов. Но это также значительно ниже максимума в 180 пенсов, зафиксированного в марте.

Американский фондовый рынок на Уолл-стрит в Нью-Йорке открылся ростом, при этом индекс Доу-Джонса подскочил на 578 пунктов, или 1,2%, – до 49 157 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 0,7%.

Акции нефтяных компаний падают, поскольку открытие Ормузского пролива грозит прекратить рост их прибылей, вызванный войной. BP (-6,7%) и Shell (-5%) – среди лидеров падения на бирже в Лондоне.

В свою очередь, акции авиакомпаний стремительно растут после того, как Иран объявил о свободном проходе через пролив. Акции IAG, материнской компании British Airways, подскочили на 6%. Акции Rolls-Royce, компании, производящей и обслуживающей реактивные двигатели, выросли на 5,5%. Среди меньших компаний акции Wizz Air подорожали на 10%, а easyJet – на 8,2%.

Между тем президент США Трамп написал в соцсети Truth Social, что морская блокада иранских портов остается в силе, пока не будет заключено окончательное мирное соглашение.

Блокада Ормузского пролива – главные новости

С начала недели США блокируют проход через пролив всех морских судов, следующих в иранские порты или выходящих из них.

С момента начала войны Трампа против Ирана 28 февраля судоходство по проливу оставалось фактически парализованным. Через эту важнейшую артерию проходит около четверти мировых поставок энергоресурсов и некоторых других критически важных компонентов и материалов.

