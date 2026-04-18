Дроны атаковали НПЗ в Самарской области, там начался пожар

Также ночью беспилотники атаковали промпредприятие в Тихорецке Краснодарского края.

Сегодня утром дроны атаковали город Новокуйбышевск в Самарской области РФ, где находится нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

По данным мониторинговых каналов, рано утром в Новокуйбышевске прогремела серия взрывов. По словам местных, взрывов было не менее 8.

После этого над городом поднялся столб густого дыма, а на территории НПЗ начался пожар.

Новокуйбышевский НПЗ принадлежит компании "Роснефть". Это один из ключевых НПЗ в Поволжье с мощностью 8,8 млн тонн нефти в год.

Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет, поскольку местные власти инцидент не прокомментировали.

Кроме того, этой ночью беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тихорецке Краснодарского края, в результате чего там начался пожар.

Удары по российским НПЗ

2 апреля дроны ударили по НПЗ в Уфе. Тогда мониторинговые каналы сообщали, что в районе НПЗ раздались мощные взрывы, а после них на объекте начался сильный пожар.

А 29 марта дальнобойные дроны поразили ключевой порт России. Через этот порт осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота РФ.

