Узнайте, действительно ли растворенный в горячей воде мёд превращается в чай.

Многие люди верят в популярную теорию о том, что мед с горячим чаем - яд и опасный канцероген. Бытует мнение, что при добавлении в горячую воду полезный нектар якобы превращается в "мертвый" продукт. Но научные исследования на тему того, какой мед самый полезный, не всегда совпадают с народными представлениями.

Мы разобрались, можно ли добавлять мед в горячий чай на самом деле и какими могут быть последствия для здоровья, если выпить такой напиток.

Можно ли добавлять мед в кипяток

Популярная "страшилка" гласит, что мед в горячем чае становится ядом, поэтому вмешивать его в напиток можно только после остывания. Поклонники этой теории считают, что нагретый продукт пчеловодства превращается в канцероген.

Видео дня

Скорее всего, "ноги" этого суеверия растут из аюрведы - индийского учения о здоровом питании. В современных представлениях считается, что при нагревании мёда выделяется оксиметилфурфурол (сокращенно - ОМФ), который является крайне вредным для здоровья.

Однако научное исследование, опубликованное в PubMed, опровергает популярную теорию. Ученые обнаружили, что ОМФ в продуктах пчеловодства действительно присутствует, и эта часть мифа является правдивой. Но нужно помнить несколько важных уточнений.

Во-первых, ОМФ накапливается в мёде не только от нагревания, но и просто за время хранения. Чем старше продукт, тем выше в нем концентрация вещества - не зависимо от того, грели вы его или нет.

Во-вторых, ОМФ присутствует не только в мёде, но и в большинстве современных продуктов питания, включая растворимый кофе, соки, хлеб и любую выпечку, сухие завтраки, пиво, молочные продукты, шоколад и многое другое. Вы в любом случае употребляете большое количество ОМФ, ведь полностью избежать пищи с этим соединением практически невозможно.

В-третьих, оксиметилфурфурол имеет не только вред для здоровья, но и полезные свойства. Хотя его влияние на организм еще плохо изучено, есть сведения о пользе ОМФ как антиоксиданта и противоалллергенного средства.

Таким образом, считать, что мед при нагревании превращается в яд, является очень большим преувеличением. Нагретый ингредиент не полезнее и не вреднее большинства других повседневных продуктов.

До какой температуры можно греть мед

Хотя в горячем чай данный ингредиент не становится вреднее, пользы в нём также не прибавляется.

Если вам интересно, можно ли нагревать мед и при этом сохранить максимум полезных свойств, то добавляйте продукт пчеловодства в напиток температурой не выше 40°. Это самая высокая отметка, при которой в нем еще не разрушаются хорошие ферменты и витамины.

Если же всыпать мёд в чай температуры кипятка, то он превратится в обычный сладкий сироп. Такой напиток будет не полезнее и не вреднее, чем если бы вы подсластили его сахаром.

Вас также могут заинтересовать новости: