Вознесение Господне - один из главных в году христианских праздников, который с большим трепетом отмечают верующие. Он символизирует окончание земного пути Иисуса Христа и его переход в Небесное Царство. Событие не имеет единой установленной даты, поскольку привязано к Пасхе. В украинских верованиях про Вознесение есть немало примет, а также существует отдельное праздничное блюдо.

Когда Вознесение в 2026 году - история и точная дата

Чтобы понять, когда Вознесение нужно праздновать, сначала нужно разобраться, что это вообще за праздник. Посвящен он описанным в Библии событиям после казни Иисуса на кресте и его воскрешения. В Святом Письме говорится, что Христос сорок дней пребывал на Земле, передавая ученикам свои знания и последние наставления. После истечения этого срока он вознесся на небеса к Господу.

Из истории праздника понятно, что отмечается он ровно через 40 суток после Пасхи. В 2026 году православная Пасха была 12 апреля, а Вознесение наступит 21 мая. У католиков аналогичное событие в этом году отмечается несколько раньше, а именно 14 мая.

В чём смысл праздника Вознесения Господня, также можно понять из Библии. Данное событие дает верующим надежду на спасение. Иисус попал на небеса не только как Бог, но и как обычный человек. Это показывает нам, что у каждого после смерти есть возможность достигнуть рая. Также праздник напоминает верующим, что земная жизнь является лишь подготовкой к вечному бытию в Небесном Царстве.

Приметы и обычаи на Вознесение Господне 2026

На сороковые сутки после Пасхи в храмах проводится особенное вознесенское богослужение с божественной литургией. Также на Вознесение Господне в 2026 году каждый желающий может произнести молитвы Богу о прощении грехов, спасении души, душевном спокойствии и жизненной мудрости. Считается, что в этот день Господа можно попросить о чем угодно, кроме богатства.

Если обратиться к народным верованиям, то в них на праздник принято собираться с семьей на совместный ужин. За столом поминают погибших и молятся за упокой их души. Есть на Вознесение особенное праздничное блюдо - "лесенки". Это песочные печенья в форме лестницы, количество ступенек на которых равно числу членов семьи. Такую выпечку раздают всем за столом.

По погоде в Вознесение 2026 можно определить, каким ожидается лето и будет ли большой урожай. Вот что говорят приметы:

прошел дождь - к прохладному июлю;

если солнечно и тепло, то хорошая погода продлится до сентября;

голубое небо с белыми облаками предвещает, что уродятся овощи;

большое количество росы утром сулит жару.

Плохой приметой считался вознесенский гром - если прошла гроза, то урожай в этом году будет скудным.

Что нельзя делать на праздник Вознесения

Как и в другие дни, церковь не рекомендует проводить праздник за конфликтами, желать зла другим людям, осуждать их и проявлять зависть. Если вам интересно, можно ли работать в праздник Вознесения Господня, то небольшие текущие дела по дому закончить позволяется. Однако лучше воздержаться от тяжелого физического труда и работы в огороде. Ещё народные суеверия советуют воздержаться от рукоделия - изделия не получатся красивыми.

