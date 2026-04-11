Опытные кулинары используют хитрый метод жарки мяса с луком для создания аппетного блюда.

Каждый опытный кулинар знает, что обжаренная и карамелизированная луковица делает вкуснее любое мясное блюдо. На первый взгляд может показаться, что жарить первым лук или фарш можно как захочется, ведь разницы во вкусе не будет. На самом деле порядок имеет большое значение. Если добавите овощ в сковороду слишком рано, то к концу приготовления он сгорит. А если поторопитесь - останется сырым.

Что сначала жарить - лук или мясо: как принято

Среди кулинаров распространены три способа добавления лука в блюда:

Сначала обжариваем овощ, а к нему позже добавляем мясо.

Сначала готовим мясной продукт, и на полуготовности всыпаем лук.

Жарим оба продукта на разных сковородках и смешиваем в конце.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Причина, почему лук обжаривают первым, состоит в том, что на пустой сковороде он обретает приятную золотую корочку и карамельный привкус. А когда к нему добавляют фарш или филе, этот соблазнительный аромат перейдет на все блюдо. Такой метод подходит для тех видов мяса, что готовятся быстро.

Видео дня

Если вы тушите жесткую свинину или старую телятину, то лучше применить второй способ. Такое мясо может доходить до готовности больше часа, и за это время лук просто сгорит. Поэтому его добавляют уже в конце.

Третий метод самый надежный - блюдо точно не будет испорчено. Но его минус в том, что после готовки остается больше грязной посуды.

В вопросе того, что жарить сначала - лук или курицу, овощ однозначно кладут на сковороду на 3-4 минуты раньше. Куриное мясо готовится очень быстро, и за время его приготовления зажарка будет идеальной консистенции.

Если вы любите субпродукты и задумываетесь, что сначала жарить - лук или печень, то здесь ответ будет несколько иным. Эти два продукта имеют примерно одинаковое время приготовления. К тому же лук для печеночных блюд принято нарезать крупно, и он будет готовиться дольше. Поэтому их можно выкладывать на сковороду одновременно.

Когда лучше добавлять лук к мясу - самый лучший способ

Если спросить у профессиональных шефов, что жарить первым - лук или мясо, то их ответ может удивить.

Опытные кулинары делают так: жарят мясо до золотистой корочки, пока на сковороде не появится характерный нагар мясного сока. Затем убирают продукт с поверхности и сразу туда же всыпают лук, добавляя немного масла. Мы готовим овощ на остатках от мяса, соскребая их со сковороды лопаткой. Также на поверхность можно влить немного воды. Когда лук хорошо поджарится и станет карамельным, возвращаем мясо и готовим все вместе до мягкости.

Такой прием в кулинарии называется "деглазирование". Опытные повара используют прилипшие кусочки мяса, чтобы обжарить лук на них и тем самым обогатить овощ насыщенным мясным ароматом. С такой хитростью блюдо обретает максимальный вкус, а ингредиенты идеально дополняют друг друга.

Насчет того, что сначала жарить - лук или фарш, у опытных поваров также есть решение. Они предлагают сначала обжарить мелко нарезанный овощ, пока он не станет едва золотистым. Затем сдвинуть продукт на край сковородки, а остальную площадь заполнить фаршем. Его также готовим, пока кусочки мяса не подрумянятся. Затем перемешиваем оба продукта и тушим вместе до готовности с любым соусом.

Вас также могут заинтересовать новости: