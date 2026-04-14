Рассказываем, как выбрать оптимальное время для посадки и на какую глубину сажать картошку, чтобы собрать максимум с каждого куста.

Картофель - один из самых благодарных овощей на огороде и идеальный для начинающих садоводов. Он не требует особых знаний и щедро вознаграждает за минимальный уход: с одного куста можно собрать не менее пяти клубней. Главное - солнце, достаточно влаги и секрет, который знают опытные садоводы: все решает момент посадки. Рассказываем, когда сажать картошку в Украине лучше всего и как это делать.

Когда сажать картошку

При посадке картошки не стоит торопиться, но важно и не опоздать. Точные сроки во многом зависят от климата вашего региона и погоды конкретного сезона, но эксперты выделяют несколько сезонных индикаторов, пишет издание The Spruce.

Главный из них - это температура почвы. По словам специалиста по выращиванию съедобных растений из компании R.P. Marzilli & Company Кэлли Буш, приступать к посадке картофеля стоит только тогда, когда грунт прогреется минимум до +7°C. Жители северных регионов, как правило, ждут конца апреля, тогда как на юге сезон может открываться намного раньше.

Не менее важна и влажность: если эта зима в вашем регионе выдалась снежной или дождливой, то нужно дать земле время просохнуть. "Почва должна быть достаточно сухой и рыхлой, потому что картофель не переносит переувлажнения", - говорит генеральный директор компании TN Nursery Тэмми Сонс.

Где и на каком расстоянии сажать картошку

Картофель - культура неприхотливая, но любит порядок. Если подойти к посадке грамотно, хороший урожай практически гарантирован.

Тем, кто заготавливает семенной картофель самостоятельно, Тэмми Сонс рекомендует разрезать клубни на части так, чтобы на каждой оставался хотя бы один живой глазок, а затем дать им подсохнуть один-два дня - это защитит посадочный материал от гниения.

Как правильно сажать:

при посадке следите за тем, чтобы глазок смотрел вверх ;

; клубни заглубляйте на 15-20 см;

на 15-20 см; между кустами делайте расстояние около 30 см.

Первые ростки обычно появляются через две-четыре недели.

Для картофеля выбирайте самое солнечное место на участке. Чем лучше развивается зеленая надземная часть растения, тем больше питательных веществ достигает клубней. Оптимальное количество солнечного света - не менее шести часов в день, а в идеале восемь и более.

При этом важно помнить: картофель плохо переносит перегрев почвы. Если грядка хорошо освещена, позаботьтесь о мульчировании - слой мульчи вокруг кустов поможет удержать влагу и не даст земле перегреться в жаркие дни. Кэлли Буш также советует регулярно окучивать растения - это стимулирует образование новых клубней и не дает им позеленеть на свету.

При соблюдении всех условий урожай можно ожидать через 90-120 дней после посадки.

И еще несколько советов по посадке картофеля в саду:

при посадке используйте удобрение с низким содержанием азота и высоким содержанием фосфора, в течение сезона раз в месяц подкармливайте растения разбавленным жидким удобрением;

с низким содержанием азота и высоким содержанием фосфора, в течение сезона раз в месяц подкармливайте растения разбавленным жидким удобрением; откажитесь от магазинного картофеля в качестве посадочного - лучше все-таки купить сертифицированный , свободный от болезней;

, свободный от болезней; существует более ста сортов картофеля, и у каждого - свой срок созревания, если чередовать на грядке ранние и поздние сорта, то свежий картофель будет на вашем столе с июня по октябрь.

Засохшая ботва - это сигнал к сбору урожая. Также, если у вас на участке не так много места для картошки, то она прекрасно растет и в контейнерах - главное, следить за тем, чтобы почва в них не пересыхала.

