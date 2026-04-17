Огородный сезон уже начался, а значит нужно правильно распоряжаться местом на грядках.

Метод комбинированных посадок используют многие дачники - это отличный способ разумно использовать ограниченное пространство участка и при этом обеспечивать себя урожаем разных культур. Рассказываем, что сажать рядом с фасолью, чтобы получить шикарный урожай.

Ранее мы рассказывали, что посадить рядом с кабачками в этом году.

Что можно сажать рядом с фасолью - список культур

Авторы издания Better Homes & Gardens пишут, что посадить рядом с фасолью можно разные культуры - в основном, овощи и зелень. Бобовые сами по себе считаются очень приятными соседями - они увеличивают количество азота в почве, за счет чего повышается плодородность растений, которым он нужен.

Кукуруза

Крепкие стебли кукурузы служат естественной опорой для вьющейся фасоли, которая, в свою очередь, улучшает рост кукурузы, обогащая почву азотом. При желании можно также сажать кукурузу вместе с низкорослыми кустовыми бобами. Просто убедитесь, что вы сажаете бобы там, где они не будут затенены по мере роста кукурузы.

Помидоры

В материале четко сказано, можно ли сажать помидоры рядом с фасолью, и ответ оказался положительным. Томаты – растения, требующие большого количества питательных веществ для обильного урожая. Выращивание помидоров рядом с фасолью естественным образом обеспечивает часть необходимых помидорам питательных веществ и может уменьшить количество удобрений, необходимых в вашем саду. Лучший выбор для такого соседства - кустовые виды фасоли, так как именно они вряд ли вытеснят томаты и будут мешать им расти.

Тыква

Также стоит помнить, что можно посадить рядом с фасолью тыкву - крупные и колючие листья этой культуры служат живой мульчей и помогают отпугивать вредоносных насекомых от фасоли, а также бороться с сорняками. Кроме того, тыква будет получать азот из почвы благодаря бобам рядом с ней.

Шпинат и другая листовая зелень

Шпинат, мангольд, капуста кале и другие листовые овощи лучше растут в почве, богатой азотом, поэтому неудивительно, что они идеально подходят для посадки вместе с фасолью. Однако нужно учитывать "пожелания" растений относительно солнечного света - зелень больше любит тень, а бобовая культура - хорошо освещенные участки.

Капуста

Можно ли сажать капусту рядом с фасолью? Да, крестоцветные культуры чувствуют себя замечательно рядом с бобовыми. Они получают большое количество азоты из почвы благодаря такому соседству. Если выращивать их последовательно, можно продлить срок сбора урожая. Для того, чтобы вьющиеся бобы не переплетались с крестоцветной культурой, подвязывайте фасоль на опору.

Картофель

Картофель – растение, требующее большого количества питательных веществ, но если выращивать его рядом с фасолью, необходимость в подкормке значительно уменьшится, ведь культура будет обеспечена азотом Кроме того, у картофеля и бобов очень разная корневая система, что исключает конкуренцию за почву. Картофель также отпугивает вредителей, способных атаковать бобовые, а те, в свою очередь, колорадских жуков.

Морковь

Компактная и быстрорастущая морковь – одна из первых овощей, которые можно высаживать весной, и последняя морозостойкая культура осени. Последовательная посадка моркови вместе с фасолью позволяет поддерживать урожайность грядок и размещать больше культур на небольшой площади. Морковь также хорошо растет в легкой тени кустовой фасоли или фасоли, выращиваемой на шпалере.

Огурцы

Огурцы и фасоль имеют схожие потребности в выращивании, и если посадить две культуры рядом, вам будет проще за ними ухаживать. Даже можно использовать одну и ту же опору для фасоли и огурцов, и последние будут плодоносить лучше, получая достаточное количество азота из почвы.

Ревень

Если на вашей грядке есть место, чтобы посадить рядом фасоль и ревень, это будет отличным вариантом соседства. Крупные листья ревеня можно использовать как мульчу, чтобы предотвратить разрастание сорняков под фасолью, в то время как фасоль обеспечит дополнительные питательные вещества для растущего ревеня, который в них очень нуждается.

Баклажаны

Колорадский жук также поражает баклажаны, поэтому посадка бобовых, отпугивающих этих вредителей, также помогает защитить ваш урожай. Пасленовые лучше растут рядом с бобовыми, фиксирующими азот, при условии, что вы будете следить за фасолью, чтобы она не оккупировала грядку с баклажанами и не затенила их.

Горох

В Better Homes & Gardens объясняют, можно ли сажать горох рядом с фасолью. Обе культуры относятся к бобовым, и их разрешается выращивать вместе. Уход за ними очень схожий, даже можно соорудить для гороха и фасоли одну опору. Последовательное выращивание тоже подходит, тогда к моменту окончания плодоношения гороха фасоль как раз созреет.

