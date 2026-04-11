Скумбрия, маринованная в рассоле, - это простая и одновременно изысканная домашняя закуска с насыщенным вкусом и нежной текстурой.

Хотите попробовать необычный и при этом удивительно простой способ приготовления закуски из рыбы? Этот рецепт маринованной скумбрии точно способен удивить даже тех, кто, казалось бы, уже все пробовал. Его "изюминка" - это оригинальный способ маринования, который на первый взгляд кажется нестандартным, но на деле невероятно удобный. Рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию в бутылке.

Как замариновать скумбрию в рассоле

Способ маринования рыбы в пластиковой бутылке - необычный, но на самом деле очень простой. В результате получается нежная, ароматная рыба с насыщенным вкусом, которая станет настоящим украшением стола.

Маринованная скумбрия - рецепт

Видео дня

Для приготовления вам понадобятся:

2 шт. скумбрии;

1,5 л воды;

3 ст. л. соли;

1,5 ст. л. сахара;

2 ст. л. черного чая;

10 шт. черного перца горошком;

2 шт. лаврового листа.

Нужно взять свежую скумбрию с плотной, маслянистой текстурой - такая хорошо подходит для маринования. Тщательно очистить: удалить внутренности и головы, промыть и обсушить.

В кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, черный чай, перец горошком, лавровый лист и луковую шелуху - она придаст маринаду насыщенный цвет и легкий аромат копчения.

Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 5 минут, чтобы специи раскрыли аромат. Снять с огня и полностью остудить маринад. Затем процедить через сито, оставив только чистую жидкость.

Подготовить пластиковые бутылки на 1-1,5 литра: срезать у них верхнюю часть и уложить внутрь подготовленную рыбу хвостиками вверх.Залить скумбрию остывшим маринадом так, чтобы она была полностью покрыта. Накрыть и убрать в холодильник на 48 часов.

Достать рыбу и нарезать порционными кусочками. Скумбрия получается золотистой, нежной и с легким ароматом домашнего копчения.

