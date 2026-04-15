Поминальные дни – это особое время, когда люди вспоминают усопших близких и наводят порядок на их могилах.

Праздники Красная горка и Радоница часто воспринимаются в одном ключе – как связанные с поминовением усопших. Однако на самом деле их происхождение и смысл различаются, а современные традиции сформировались под разносторонним влиянием истории и бытовых обстоятельств.

Победительница 5-го сезона "Битвы экстрасенсов", ведьма Жанна Шулакова объяснила, что такое Красная горка, когда поминальные дни в 2026 году, а также что можно и нельзя делать в это время.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Красная горка – что за праздник и какая у него история

По словам эксперта, Красная горка – праздник, который издавна был широко распространен среди славянских народов, символизируя приход весны. Она отметила, что обычно его отмечают в первое воскресенье после Пасхи.

Видео дня

При этом изначально, как подчеркнула специалист, этот день не был связан с поминовением усопших, однако в советский период традиции начали меняться из-за бытовых ограничений:

"В тоталитарном государстве обычный человек не мог пойти на кладбище в будний день, потому что ему просто бы не дали возможность отлучиться посреди рабочей недели".

Соответственно, поскольку людям было неудобно посещать кладбища в будние дни, часть поминальных традиций фактически перенеслась на воскресенье. Так праздник Красная горка в народной практике постепенно получил дополнительное поминальное значение.

Радоница – что за праздник и чем он отличается от Красной горки

А вот Проводы, или Радоница, – это уже, по словам колдуньи, официальный православный день поминовения усопших. Отмечают его во вторник второй недели после Пасхи, то есть на девятый день.

При этом она подчеркнула, что смысл этого дня не связан с тяжелым переживанием утраты, и на кладбище важно приходить в спокойном и светлом состоянии:

"Не нужно нести на кладбище скорбь, гадость, просьбы, обвинения и боль. Необходимо идти туда и радоваться за род, за поколение, за родственников".

По ее словам, этот день воспринимается как символическое воссоединение рода – живые приходят "в гости" к ушедшим, чтобы вспомнить их и поделиться новостями.

Впрочем, даже зная, что за праздник Красная горка и что такое Радоница, люди тем не менее часто воспринимают их схожим образом и называют просто "поминальными праздниками".

Также эксперт по эзотерике отметила, что поминальный период, связанный с этими праздниками, начинается еще до них, с Пасхи, и охватывает несколько недель вплоть до Радоницы.

По ее словам, в это время люди вспоминают умерших как дома за праздничным столом, так и позже на кладбище: например, когда Радоница отмечается, к могилам нередко несут паски и крашенки.

Она объяснила, что в это время, как считается, усиливается связь между поколениями:

"С Вербного воскресенья открывается определенный энергетический коридор, который держится открытым до Красной горки".

Соответственно, в этот период люди могут ощущать необычные явления – например, сны с участием умерших родственников или запахи, связанные с ними. По словам специалиста, такие переживания вполне нормальны и считаются частью усиленной связи с родом.

Когда проводы в 2026 году – что можно и нельзя делать

Экстрасенс объяснила, что существуют определенные запреты, которые связаны не столько с религией, сколько с символикой, и потому относятся к обоим праздникам.

Так, например, и на Радоницу, и на Красную горку нельзя использовать иголки, ножницы, ножи, вилки, спицы, вилы и другие предметы, которые имеют острые концы, поскольку их использование может символизировать отрезание от рода.

Красная горка – традиции

По словам колдуньи, в эти дни можно посещать кладбище и заказывать поминальные службы в церкви. Тем более если человек не успел убрать могилу заранее, это желательно сделать именно в поминальный день.

Также она подчеркнула важность порядка на могиле:

"Для души могила – это ее дом до перерождения, так что убирая ее, вы показываете ваше уважение к усопшему человеку".

Более того, по ее словам, ухоженная могила символизирует не только память о человеке, но и связь с родом, тогда как заброшенное место может восприниматься как знак разрыва семейной памяти.

Когда проводы могут нарушить связь с родом – как вести себя на кладбище

Экстрасенс подчеркнула, что Радоница и Красная горка в Украине – это прежде всего тихие праздники. То есть поминание не должно превращаться в шумное застолье:

"Нельзя устраивать "ресторан" на могиле. Лучше принести какие-то продукты, которые любил умерший и которые вы хотите ему оставить как подношение".

При этом она добавила, что запакованные продукты лучше открывать перед тем, как оставить их.

Кроме того, по ее словам, можно оставлять и личные вещи умершего или предметы, которые, по мнению семьи, могли бы пригодиться душе усопшего.

В качестве примера она привела ситуацию с обувью: если человек при жизни не имел возможности купить хорошую обувь, родные могут символически принести ее на могилу.

Наконец, по словам эксперта, особенно важно следить за упавшими вещами:

"Все, что в поминальный день падает на землю, нельзя поднимать. Особенно этого стоит придерживаться на кладбище. Как говорили наши бабушки: "Мертвым понадобилось"".

Так что важно знать не только, когда проводы в Украине, но и как себя вести в это время и чего нельзя делать.

