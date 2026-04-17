Бензин и дизтопливо подешевеют, но есть нюанс: эксперт назвал новые цены на АЗС Украины

Дмитрий Леушкин не исключает возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, поскольку США не достигли целей военной операции.

Цены на дизельное топливо на АЗС в течение месяца могут снизиться на 12 гривен, а на бензин – более чем на 6 гривен, учитывая падение цен на нефть и котировок газойля после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива. Такой прогноз в комментарии УНИАН дал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

По его словам, если цены на нефть и газойл в дальнейшем не будут расти, стоимость дизельного топлива на границе упадет до 68-70 гривен за литр.

"Соответственно, если прибавить 12–14 гривен (разница между входной ценой топлива и его стоимостью на стелах премиум-АЗС, – УНИАН), то стоимость дизельного топлива, например, на АЗС ОККО упадет до 80 гривен. То есть стоимость топлива может снизиться по сравнению с нынешней на 12 гривен", – отметил эксперт, добавив, что стоимость топлива на обычных АЗС будет примерно на 5 гривен ниже.

Стоимость бензина на границе Украины при этих условиях упадет до 58 гривен за литр, прогнозирует Леушкин. Это означает, что стоимость топлива на АЗС OKKO и WOG снизится до около 70 гривен за литр, а в остальных сетях – до 65 гривен.

Вместе с тем, по словам Леушкина, не стоит ждать быстрого падения стоимости топлива, поскольку сети закупили его немалое количество по более высокой цене.

"Все считают свои деньги. Поэтому снижение цен будет, но оно будет растянуто во времени. И даже не на две недели, а на месяц", – отметил эксперт, предположив, что стоимость дизельного топлива будет еженедельно снижаться на 3 гривны.

Вместе с тем, цены могут снизиться и быстрее, если чиновники решат, что топливо должно дешеветь оперативнее, и "Укрнафта" снизит цены.

В то же время Леушкин отметил, что остается риск возобновления боевых действий на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть.

"То, что пролив открыт, это пока только заявление. Суда еще не поплыли… Когда третья авианосная группа (США) идет к Ирану, десантники едут туда же, то в любой момент это может взорваться. Я не исключаю, что это туман войны. США уран не забрали и ключевых целей операции не достигли. Хотя, возможно, Трамп решил, что при его президентстве Иран не соберет атомную бомбу, и поэтому пусть этим занимается следующий президент, а ему не нужно сейчас проигрывать выборы в Конгресс", – рассуждает он.

Разблокировка Ормузского пролива и цены на нефть

Напомним, что 17 апреля министр иностранных дел Ирана сообщил, что его страна возобновила свободное судоходство по Ормузскому проливу на время действия режима прекращения огня в Ливане.

После заявления иранского министра цены на нефть обвалились. Стоимость нефти марки Brent упала на 10,67 доллара за баррель – до 88,72 доллара за баррель. Цены на газ в Великобритании также упали на фоне надежд на возобновление поставок из Персидского залива. Месячные фьючерсы на газ подешевели почти на 8% – до 98 пенсов, или 57,9 гривны.

