18 апреля в Украине станет свежее и покапают весенние дождики

Осадки будут несильные и кратковременные.

Сегодня, 18 апреля, в Украине установится относительно теплая погода с переменной облачностью и местами небольшими дождями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны температура снизится до +11°...+13°, только на Закарпатье ожидается 15-радусное тепло. Без осадков.

В северной части Украины суббота будет с небольшими кратковременными дождями и температурой от +11° до +15°.

На востоке страны сегодня будет сухо, а воздух тут прогреется до +13°...+16°. Ожидается переменная облачность.

Жителей центральных областяй ждет влажная суббота с периодическими кратковременными дождями. Температура тут будет в пределах +11°...+15°.

На юге Украины сегодня традиционно будет теплее всего. Тут воздух прогреется до +14°...+18°, а в Одесской и Николаевской областях пройдут небольшие и кратковременные дожди. На осталоной территории будет преобладать сухая погода с переменной облачностью.

18 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

18 апреля - день памяти преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита. По приметам, если береза активно дает сок, то лето будет дождливым. Если в этот день дует сильный ветер, то летом погода будет резко меняться.

