Отмена повышенных прайс-кепов разбалансировала энергосистему и вернула графики отключений, – Рябцев

Возвращение к более низким прайс-кепам после 31 марта сразу же негативно повлияло на баланс энергосистемы и привело к возобновлению графиков отключений. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, рынок не вышел из дефицита вместе с завершением отопительного сезона, а административные ограничения лишь ухудшили ситуацию.

"Возобновление ограничений сразу отразилось на балансе – уже на следующий день вернулись графики отключений", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что прайс-кепы вместе с другими решениями снижают экономическую мотивацию для производства электроэнергии.

"Из-за возврата прайс-кепов и отмены льгот на газ часть когенерации остановилась, и система потеряла сотни мегаватт мощности", – подчеркнул Рябцев.

По его мнению, такие шаги ограничивают возможности рынка реагировать на дефицит и повышают риски дальнейших перебоев с электроснабжением.

Ранее Украинский национальный комитет Международной торговой палаты

(ICC Ukraine), объединяющий украинский и международный бизнес, призвал сохранить повышенный уровень прайс-кепов на организованных сегментах рынка электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: