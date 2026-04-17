Поток туристов в США сокращается: Америку считают негостеприимной

Число иностранных туристов, посещающих США, сокращается – в 2025 году оно уменьшилось на 5,5% по сравнению с 2024 годом. Как пишет The Independent, об этом говорится в новом исследовании World Travel & Tourism Council (WTTC). В то же время США остаются крупнейшим рынком туризма в мире, однако расходы иностранных путешественников снизились на 4,6% – до 176 млрд долларов.

Хотя некоторые страны обеспечили рост туристического потока в США на 1,7 млн поездок, этот прирост перекрыли потери по другим направлениям – в целом на 5,7 млн посещений меньше, что привело к чистому сокращению примерно на 4 млн туристов. Наибольшее падение зафиксировано со стороны Канады – на 4,2 млн меньше поездок в США. Второе место по снижению заняла Германия (минус 225 тысяч), далее – Индия (минус 130 тысяч) и Франция (минус 116 тысяч).

В WTTC обращают внимание, что это происходит на фоне общего роста мирового туризма: в 2025 году за границу путешествовали на 80 млн человек больше, чем годом ранее. Это означает, что туристы сознательно выбирают другие направления.

По мнению организации, США оказались "на распутье" в развитии туристической отрасли из-за ухудшения имиджа страны как туристического направления. Существует риск потери лидерства в пользу Китая – второго по величине рынка, который стремительно растет.

Отмечается, что в Китае вклад туризма в ВВП в 2025 году составил 1,75 трлн долларов, увеличившись на 9,9% за год, а количество рабочих мест в отрасли достигло 84,6 млн (+2%). Расходы иностранных туристов там выросли на 10,5% – до 135 млрд долларов. Всего в страну прибыло около 150 млн иностранных посетителей, тогда как США приняли лишь 68 млн. В WTTC подчеркивают, что это отражает более широкий тренд: Азиатско-Тихоокеанский регион в настоящее время является самым динамичным в сфере туризма.

Президент и генеральный директор WTTC Глория Гевара заявила, что США необходимо изменить восприятие страны среди туристов и воспользоваться крупными международными событиями, в частности чемпионатом мира по футболу, который может привлечь 1,24 млн иностранных гостей. По ее словам, для сохранения лидерства стране нужно активнее продвигать себя на международных рынках, формировать образ открытого и гостеприимного направления, а также стимулировать расходы туристов, предлагая новые маршруты и впечатления.

Несмотря на падение турпотока, отрасль туризма в США в 2025 году обеспечила 20,4 млн рабочих мест – на 242 тысячи больше, чем годом ранее (+1,2%). В WTTC считают это позитивным сигналом и отмечают, что предстоящие глобальные события могут помочь превратить посетителей в послов американского туризма.

Генеральный директор Chase Travel Джейсон Винн добавил, что к 2028 году у США будет уникальная возможность принять новых туристов со всего мира благодаря проведению ряда международных мероприятий, что будет способствовать укреплению связей между странами и культурами.

Кризис в авиаперевозках

Напомним, из-за сокращения запасов топлива в связи с конфликтом на Ближнем Востоке первые европейские авиакомпании начали сокращать количество авиарейсов и повышать цены на билеты.

В частности, немецкая Lufthansa заявила, что в ближайшее время приостановит полеты 27 самолетов, обслуживающих ее дочернюю компанию CityLine, а также четырех старых самолетов под брендом Lufthansa. Также стало известно, что национальный авиаперевозчик Нидерландов KLM Royal Dutch Airlines отменит 160 рейсов в течение следующего месяца.

