Курс доллара и евро сегодня: обменники переписали курс валют 18 апреля

Отмечается, что владельцы большинства обменников проработают в формате "с оборота".

Курс доллара в Украине в субботу, 18 апреля, в большинстве обменников, а также работающих касс банков будет находиться в пределах: прием от 43,50 до 43,85 гривни и продажа от 44,00 до 44,40 гривни, отмечает аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах: прием от 51,10 до 51,85 гривни и продажа от 52,15 до 52,60 гривни.

"Некоторые обменники в силу своих индивидуальных задач рассчитанные ценники по доллару и евро могут еще скорректировать на "плюс-минус" 10−15 копеек", - указал эксперт.

По его словам, на фоне ситуативного взлета котировок на межбанка владельцы большинства обменников хотя и проработают в формате "с оборота", но расширят спред по доллару в пределах 20−35 копеек и по евро в пределах 20−60 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,77 гривни за один евро. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 16 апреля – 51,42 грн/евро).

Вас также могут заинтересовать новости: