Поминальный стол должен быть простым и не слишком сытным, чтобы достойно почтить память усопшего.

Поминальная трапеза в православной традиции – это не обычная еда, а целый обряд, посвященный воспоминанию об усопшем. Главное здесь не в том, чтобы было много еды, а чтобы люди объединились духом, вспомнили покойного и сохранили надежду на его загробную жизнь. Именно поэтому то, что готовится, тоже подчиняется определенным правилам, которые появились давно, за много веков.

Разберемся, что можно включить в меню на поминки 40 дней, от чего зависит разнообразие пищи и как приготовить самое популярное блюдо.

Меню на поминки – какие есть традиции, когда и что подают

На поминальном столе всегда стоит простая, скромная еда. По православным обычаям, пища эта не должна напоминать праздничное угощение; ее задача – показать умеренность и помочь сосредоточиться на памяти о покойном человеке.

Самое важное блюдо из всего, что готовят на поминки – это коливо. Оно напоминает о воскресении: ведь зернышко, попав в землю, сначала умирает, а потом дает новый росток. Так и человек, по вере, начинает новую жизнь. Кстати мед с изюмом в нем тоже символичны и обозначают духовную радость и благодать.

Но не одним же коливом накрывать стол на поминки – меню также часто включает простые постные блюда: например, супы вроде щей или борща, только без мяса, а также каши, картошку в разных видах, салаты из овощей и квашеную капусту. Еще нередко пекут пироги с постной начинкой, делают блины и кисель – это давняя народная традиция.

Впрочем, меню на поминки дома может отличаться от еды, которую берут на кладбище, но еще больше на это влияет то, какой именно день отмечается.

Так, на третий и девятый день после ухода человека еда должна быть самой простой: это обычно коливо, постный суп, хлеб, иногда можно поставить рыбу. Главное здесь – молитва и строгое воздержание в пище.

Сороковой день – особенный для православных. Считается, что именно тогда определяется дальнейшая участь души. Стол в этот день делают немного разнообразнее, но он все равно остается постным и скромным: можно добавить разные гарниры, блюда из овощей и пироги.

Меню на поминки 1 год (то есть в годовщину) может включать побольше разных блюд, например, салаты, закуски или другие домашние угощения. Но и здесь не стоит допускать излишеств или устраивать слишком пышный праздник.

Как приготовить коливо – рецепт на поминки

Многие знают, что такое кутья: на поминки и другие церковные праздники ее часто делают даже неверующие, отдавая дань уважения старинной народной традиции.

Так вот коливо – это по сути то же самое блюдо, но предназначенное именно для поминовения усопших. Оно напоминает нам о воскресении и вечной жизни, а в православных традициях перед подачей его часто освящают в церкви.

Рассмотрим, как его приготовить с разной основой.

Ингредиенты:

пшеница, перловка или рис – один стакан;

вода – два стакана;

мед – две-три столовые ложки;

изюм – сто граммов;

грецкие орехи – пятьдесят граммов;

мак – одна-две столовые ложки.

Также понадобится щепотка соли.

Коливо на поминки – пошаговый рецепт

Сначала зерно (или рис) нужно хорошо промыть и замочить на несколько часов. Потом варите до тех пор, пока оно не станет мягким и рассыпчатым, но не разваренным в кашу. Когда все готово, крупу откиньте на сито, чтобы стекла вся вода, и дайте ей полностью остыть.

Изюм промойте, а если он слишком твердый, можно немного его распарить в горячей воде. Орехи порубите ножом или просто раздавите, а мак, если хотите его использовать, можно сначала запарить, а потом растереть, чтобы он пустил молочко.

В остывшее зерно (или рис) положите мед, изюм, орехи, мак и щепотку соли. Потом все это осторожно перемешайте, стараясь не раздавить зерна.

Готовое коливо обычно выкладывают на тарелку горкой. Иногда его украшают, делая узоры из орехов или сахарной пудры. Перед тем как начать есть, коливо обычно освящают в церкви или читают над ним молитву дома.

Коливо из риса на поминки – это глубокий символ веры, памяти и надежды на воскресение, так что оно занимает очень важное место в православных поминальных обрядах.

Вас также могут заинтересовать новости: