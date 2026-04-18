Должна была сбивать 'Искандеры' и 'Кинжалы': эксперты рассказали, как США 'отменили' новую ракету для Patriot

США уже во второй раз отменяют программу Lower-Tier Future Interceptor (LTFI), которая предусматривала создание зенитной ракеты нового поколения для ЗРК Patriot. Об этом пишет издание Defense Express.

По мнению экспертов, США и в дальнейшем будут полагаться на ракету PAC-3 MSE, которая уже доказала свою эффективность против российских "Искандеров" и "Кинжалов".

По их словам, вывод об отказе от проекта следует из того, что Конгресс США не выделил на него средства в бюджете на 2026 год. И это несмотря на то, что запрос на финансирование составлял всего 8 млн долларов.

"Если LTFI не было внесено в другие статьи, куда на него будут направлены деньги, то это действительно означает повторную отмену программы. Это произошло менее чем через год после того, как новая администрация Белого дома начала ее восстановление", - пишет издание.

Отмечается, что об отказе от такой новой ракеты в качестве замены PAC-3 MSE впервые стало известно осенью 2024 года. Решение не вызвало удивления у компаний-производителей, которые признали, что проект и так финансировался "очень консервативно".

Интересно, что в США ранее упоминали о том, чтобы "научить" ЗРК Patriot стрелять "назад", так как сейчас для этого нужно поворачивать пусковую установку в сторону сектора, откуда будет атака. Таким образом хотели избавиться от ограничений в работе системы. Эксперты объяснили:

"Сейчас же большинство работ сосредоточено на расширении производства PAC-3 MSE, которое планируется увеличить в три раза в течение семи лет. Потому что имеющихся в настоящее время темпов не хватает даже на покрытие американских потребностей".

Также ракеты дорабатываются в соответствии с новыми реалиями и изменениями на поле боя, в том числе благодаря привлечению украинского опыта. Причем улучшения касаются не только противодействия баллистическим целям, но и аэродинамическим, в том числе дронам.

Важно, что сейчас в США готовят крупнейший оборонный бюджет стоимостью 1,5 трлн долларов, который включает массовые заказы различных ракет и боеприпасов. При этом уже активно подписывают контракты с Lockheed Martin, в том числе для экспортных сделок.

Дефицит ракет для Patriot

Ранее авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап заявил, что в течение 2026 года, как ожидается, будет изготовлено 1200 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot, способных перехватывать баллистические ракеты.

По его словам, учитывая темпы их использования, мир ждет серьезный дефицит этого вооружения. Он отметил, что ситуация с противодействием баллистическому вооружению в мире сейчас очень напряженная. Он напомнил, что только за первую неделю войны на Ближнем Востоке было израсходовано около 1200 таких ракет.

