Прекрасный остров может 'похвастаться' самой длинной набережной: где он находится

Один из прибрежных курортов Испании привлекает внимание благодаря самой длинной в мире набережной, предлагающей более 26 километров непрерывных видов на океан, пляжи и места для отдыха вдоль маршрута. Об этом пишет Daily Express.

Маршрут проходит по острову Лансароте, начинаясь в известном курортном городе Пуэрто-дель-Кармен и заканчиваясь в Коста-Тегисе. На протяжении всего пути посетителей ждут захватывающие виды на Атлантический океан, укромные бухты и широкий выбор ресторанов и баров.

Важно, что средняя температура в мае составляет около 24°C, что делает остров привлекательным местом для отдыха в теплую погоду перед пиком летнего сезона, и привлекает как пешеходов, так и бегунов и велосипедистов. Маршрут, протяженностью более 26 километров, стал популярным благодаря своей доступности и разнообразию. Он соединяет множество ключевых туристических зон, представляя собой непрерывный маршрут с смотровыми площадками и зонами отдыха.

По словам местных властей, набережная никогда не задумывалась как единый грандиозный проект, а развивалась постепенно, удовлетворяя потребности жителей, прежде чем в конечном итоге получить признание за рекордное количество велосипедных прогулок.

Правительство Канарских островов утверждает, что формального проекта набережной никогда не существовало. Она строилась постепенно, чтобы удовлетворить потребности местных жителей, в конечном итоге превратившись в маршрут, который фактически "случайно" установил этот мировой рекорд. С тех пор 26-километровая набережная стала крупной туристической достопримечательностью и особенно популярна для велосипедистов - вида отдыха, также широко распространенного в Ла-Корунье, где в будущем ожидается аналогичное развитие.

Споры относительно рекорда

В течение многих лет многие считали, что Ла-Корунья является обладателем мирового рекорда. Городская набережная протяженностью около 13 километров проходит вдоль городских пляжей, исторических достопримечательностей и культурных объектов, что делает ее одним из самых узнаваемых прибрежных маршрутов на севере Испании.

Утверждение о том, что в Ла-Корунье ​​находится самая длинная в мире набережная, набрало обороты после десятилетий строительных работ, и весь участок был завершен в 2011 году. В тот момент галисийский город действительно ненадолго владел этим титулом, прежде чем его превзошли. В статье сказано:

"Тем не менее, этот статус изменился в 2016 году, когда строительные работы на Лансароте значительно расширили прибрежную прогулочную зону, создав набережную, которая теперь более чем в два раза длиннее своей материковой версии".

Помимо этих берегов, к другим примечательным набережным относятся набережная Уседом, которая простирается на 12 километров через две страны, и набережная Атлантик-Сити, одна из самых известных набережных в Соединенных Штатах.

Отмечается, что хотя до сих пор ведутся споры о том, какая набережная предлагает наилучшие впечатления, нет сомнений в том, что обширный прибрежный маршрут Лансароте в сочетании с круглогодичным солнцем делает его одним из ведущих приморских курортов Европы.

Захватывающая дух тропа PR1 Vereda do Areeiro на португальском острове Мадейра, соединяющая три самые высокие точки этого архипелага, вновь откроется для пеших туристов в апреле 2026 года после двухлетнего закрытия.

Тропа была вынуждена закрыться в 2024 году из-за лесного пожара, который повредил ее большую часть. В течение последующтх двух лет проводились масштабные работы по повышению безопасности на маршруте.

Открытие маршрута совпадает с проведением ультрамарафона Madeira Island Ultra Trail Running Challenge 25-26 апреля 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: