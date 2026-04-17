Евросоюз проверит гарантии обороны по образцу НАТО, позволяющие действовать без США, - Bloomberg

Эти усилия подчеркивают реакцию Европы на разрыв трансатлантических связей после угроз Трампа.

Европейский союз проведет имитационные учения по механизму взаимной помощи в случае нападения - пункту договора о создании блока, который стал более актуальным на фоне напряженности в НАТО. Об этом пишет Bloomberg.

По словам высокопоставленного представителя ЕС, эти учения будут имитировать процесс принятия решений, если государство-член обратится к остальным странам ЕС за военной поддержкой. Учения пройдут с участием послов ЕС в Брюсселе, а затем на встрече министров обороны в мае на Кипре, сообщил чиновник. Эта тема также будет обсуждаться на следующей неделе на неформальном саммите лидеров стран на Кипре.

Отмечается, что эти усилия подчеркивают реакцию Европы на разрыв трансатлантических связей после угроз президента США Дональда Трампа выйти из НАТО и его заявленного желания приобрести Гренландию, которая является полуавтономной частью Дании.

Статья 42.7 ЕС гласит, что если государство-член становится "жертвой вооруженной агрессии на своей территории", другие государства-члены "обязаны оказывать помощь и содействие всеми доступными им средствами".

Таким образом, формулировка здесь более жесткая, чем в основополагающей статье 5 НАТО, которая гласит, что вооруженное нападение на члена организации обязывает членов принять "такие меры, которые они сочтут необходимыми", включая, но не обязательно, применение вооруженной силы. Однако ЕС не обладает военной мощью НАТО и структурами, способными ее поддержать.

Важно, что статья ЕС была активирована лишь однажды, после терактов 2015 года во Франции. В начале 2026 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала блок активизировать эту статью.

Кипр, который не является членом НАТО из-за давнего конфликта с Турцией, особенно заинтересован в усилении положения ЕС о взаимной помощи после того, как иранский беспилотник нанёс удар по британской военной базе на острове в начале мая.

Разногласия между Трампом и союзниками

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что НАТО не распадется, а США останутся гарантом безопасности для союзников даже на фоне роста напряженности. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что не сомневается в готовности США защитить союзников в случае возможного нападения России.

