Укроп несложно выращивать, но его форма и урожайность во многом зависят от того, какие растения растут рядом на грядке.

Выращивание укропа считается одним из самых простых занятий на огороде, так как эта культура совершенно неприхотлива и может расти в самых разных условиях. Однако если хочется получить не просто пару тоненьких стебельков, а сочную, густую и ароматную зелень на протяжении всего лета, нужно учитывать несколько важных моментов.

Разберемся, как выращивать укроп в открытом грунте, с какими другими культурами его можно чередовать и как правильно ухаживать для лучшего результата.

Как правильно выращивать укроп – советы для хорошего урожая

Первое важное ограничение связано с выбором места для посева. Несмотря на то, что укроп может расти при разном освещении, крайности ему все же не подходят.

В полной тени растения развиваются медленно, дают бледную и слабую зелень, которая мало пригодна в пищу. С другой стороны, слишком много солнца, особенно на сухих грядках, вызывает чересчур быстрый рост – укроп начинает выбрасывать стрелки, формирует зонтики, а стебли становятся жесткими и грубыми. В итоге период, когда можно срезать зелень, сокращается, и общий урожай снижается.

Так что если вы не знаете, как правильно сеять укроп, лучше выделять для него места с рассеянным светом или где солнце светит больше в первой половине дня.

Как сеять укроп в открытый грунт – густота посадки

Второе ограничение касается плотности посадки. На ранних стадиях укроп формирует листья, плотно прижатые к земле, что помогает защитить корни от весенних заморозков. Этот "защитный радиус" составляет примерно 10 сантиметров, поэтому между растениями нужно оставлять приблизительно такое расстояние.

Впрочем, если вы хотите собирать зелень весь сезон, лучше делать интервалы около 20 сантиметров. Связано это с тем, что слишком густые посевы вызывают, условно говоря, конкуренцию за свет, воду и питательные вещества. В результате укроп вытягивается, слабеет и теряет пышность.

Соответственно, более плотную посадку можно делать только для раннего среза зелени, когда не происходит серьезной конкуренции.

Что нельзя сажать рядом с укропом – каких культур лучше избегать

Также внимание стоит уделить тому, с какими растениями можно сеять укроп, а с какими – не стоит. Укроп хуже развивается рядом с растениями со схожей корневой системой, например, петрушкой, сельдереем или морковью. Эти растения имеют так называемые "стержневые корни" и конкурируют за питание на одном и том же уровне почвы. Из-за этого они мешают росту друг друга и уменьшают поступлению питательных веществ.

Зато соседство с растениями, у которых корни располагаются глубже или намного ближе к поверхности, как у лука, огурцов, перца или кабачков, приемлемо, поскольку почва таким образом используется намного эффективнее.

Также следует помнить, что укроп чувствителен к недостатку влаги и нуждается в регулярном, но умеренном поливе, особенно в жару. Сухая земля ускоряет появление стрелок, а постоянная влажность поможет сформировать нежную и ароматную зелень.

Вдобавок полезно иногда рыхлить почву, чтобы улучшить доступ кислорода к корням и избежать плотной корки.

Зная, как выращивать укроп, и соблюдая перечисленные в этом материале принципы, вы можете значительно улучшить качество будущего урожая и добиться хорошего роста растений в течение всего сезона. Если же их игнорировать, урожай станет меньше, вкус ухудшится, а растения раньше начнут цвести.

