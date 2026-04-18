10 засухоустойчивых многолетников, которые практически не требуют ухода

Некоторые из этих растений даже хуже растут, когди им уделяют слишком много внимания.

Эти многолетние растения с каждым сезоном становятся все крупнее и лучше. Однако выбор выносливых, засухоустойчивых многолетников, которые будут хорошо расти даже в самые жаркие месяцы, – это еще большая удача. Сайт Марты Стюарт поделился лучшими засухоустойчивыми сортами, которые обеспечат яркие краски с лета до самой осени.

"Причудливые по форме соцветия ратибиды (Ratibida columnifera) могут быть красными, желтыми или сочетать в себе оба цвета", – говорит мастер-садовод Сара Менц.

Ратибиду еще называют лепахис. Она хорошо растет на различных типах почв и неприхотлива в выращивании. "Ее можно высаживать из семян весной на солнечных участках", – говорит Менц. Чтобы растение выглядело свежим до июля, а возможно, даже до августа или сентября, она рекомендует удалять отцветшие соцветия, чтобы стимулировать дальнейшее цветение.

Видео дня

Котовник – прекрасное многолетнее травянистое растение и современная альтернатива традиционной лаванде. "Котовник, или непета, очень неприхотлив в уходе, но при этом приносит много пользы вашему саду", – говорит эксперт по садоводству и тепличным хозяйствам Люси Брэдли из Easy Garden Irrigation. У растения мелкие голубые цветы, хотя некоторые сорта могут быть белыми или желтыми, которые появляются с конца весны до конца лета, и привлекательные серовато-зеленые листья.

Котовник можно вырастить из семян весной или осенью. "Для достижения наилучших результатов сажайте в хорошо дренированную почву и на солнечном месте", – говорит Брэдли. Пока растения не приживутся, обеспечьте им достаточный полив. После укоренения эти выносливые растения практически не нуждаются в уходе.

Тысячелистник (Achillea millefolium), доступный в самых разных цветах, привносит в сад великолепную текстуру. "Он такой сказочный, а его воздушность создаст атмосферу деревенского сада или луга", – говорит Лаура Дженни, генеральный директор The Inspired Garden Masterclass . По ее словам, он не только долго цветет, но и разрастается, давая еще больше растений, из которых получаются прекрасные срезанные цветы.

После укоренения тысячелистник крайне неприхотлив в уходе. Ему не нужно много воды, так как у него глубокие корни, из которых он получает влагу. Он предпочитает полное солнечное освещение, а также суглинистую и песчаную, хорошо дренированную почву.

Пенстемон (Penstemon) – неприхотливое растение, не требующее обильного полива, с трубчатыми цветками самых разных оттенков. "Мои любимые – это Electric Blue Penstemon и особенно яркий красный Standout Summer Fire", – говорит Менц. Пенстемоны предпочитают полное солнце, хорошо дренированную почву и могут цвести с ранней весны до осени – в зависимости от вида.

Кто не любит аромат и красоту лаванды? "Я часто выращиваю это растение на своей ферме из-за его неприхотливости, красоты и широкого спектра применения", – говорит Ондреа Кидд, эксперт по цветам и владелица фермы Sowing Joy Farm.

Лаванда любит солнце и предпочитает расти на южной стороне здания в хорошо дренированной почве. Поливайте лаванду регулярно, пока она не укоренится, но только когда почва высохнет. "Чрезмерный полив может привести к гниению корней, а лаванде не требуется много удобрений. Достаточно верхнего слоя компоста или мульчи", – говорит Кидд. После того, как цветы отцветут, обрежьте стебли до листовой части растения, избегая обрезки ниже места появления новых побегов.

Известные под названием ромашка садовая (Leucanthemum superbum) – это неприхотливые, долговечные цветы, которые придают любому саду яркий и свежий вид. "Они также отлично подходят для срезки", – говорит Ребекка Сирс, директор по маркетингу и опытный садовод американской компании Ferry Morse.

После того, как минуют последние заморозки, высадите семена в открытый грунт на хорошо освещенном участке, где будет либо полное солнце, либо полутень. "Регулярно поливайте, пока не укоренятся корни, после чего ромашки станут засухоустойчивыми и зацветут на второй сезон после посева", – говорит Сирс. Каждую весну добавляйте слой мульчи вокруг ромашек, чтобы они не пересыхали.

Синеголовник приморский (Eryngium maritimum) – выносливое травянистое многолетнее растение, ценимое за свой колючий вид и конусообразные соцветия ярких оттенков: от темных до металлических, ярко-синих или серебристо-белых. "Эти соцветия богаты нектаром, что делает их идеальными для привлечения полезных опылителей в ваш сад, таких как пчёлы и бабочки", – говорит Брэдли. А если оставить их на месте, чтобы они высохли, эти же соцветия станут ценным источником семян для диких птиц, посещающих ваш сад, поздней осенью и зимой.

Растение очень неприхотливо в уходе после того, как приживется в вашем саду, и быстро покажет, что не любит излишнего внимания и заботы. Если его перекормить, морской падуб будет цвести меньше, и растения будут увядать. Синеголовник хорошо растет на бедной, сухой почве и на полном солнце, и даже прекрасно себя чувствует на открытых, ветреных участках.

"Нет ничего лучше внешнего вида и аромата перовскии (Salvia yangii)", – говорит Дженни. "Нам нравится, как его нежные, изящные соцветия создают прекрасный фон и замечательный контраст с более крупными цветами в саду", – продолжает она.

После укоренения его глубокие корни помогают впитывать влагу, поэтому полив не требуется. Однако ему необходимо полное солнечное освещение, и он переносит различные типы почв, при условии, что они хорошо дренированы.

Эхинацея (Echinacea) – это прекрасные, неприхотливые многолетние растения для начинающих садоводов, поскольку они засухо- и жароустойчивы и обеспечивают длительное цветение в саду. "Помимо декоративной ценности, эхинацея богата антиоксидантами и веками использовалась в фитотерапии", – говорит Сирс.

Семена эхинацеи пурпурной хорошо растут на солнечном месте. В первый вегетационный период им потребуется от 2,5 до 5 см воды в неделю, но после укоренения полив минимален. Исключение составляют засушливые периоды – если вы живете в районе, где часто бывает засуха, необходим обильный полив раз в неделю.

Очиток или седум – отличный выбор, потому что его листья способны накапливать воду, и он хорошо переносит большинство климатических зон. "Седум бывает прямостоячих сортов, которые мне очень нравятся для срезки цветов, и нескольких низкорослых сортов", – говорит Кидд.

Седум хорошо растет на полном солнце и в почве среднего или плохого качества, поэтому не требует подкормки. "Поливайте, когда почва высохнет, пока растение приживается, но после этого оно практически не требует ухода", – объясняет Кидд. Это растение очень нравится пчелам и бабочкам, оно красиво выглядит большую часть года и легко делится по мере роста.

Неприхотливые растения, которые все равно будут цвести

Напомним, что эксперты давно определились с сортами самых неприхотливых многолетников, которые стабильно цветут год от года. Помимо известной эхинацеи туда входят кореопсисы, гайлардии, монарды и многие другие. При этом такие растения могут проводить целые сезоны без дополнительной заботы, но при этом красиво цвести.

