Решение по CBAM ударило по экспорту стали из Украины: в ЕС начинают осознавать последствия, – Politico

Европейский механизм углеродной корректировки импорта (CBAM) уже наносит прямой удар по украинской металлургии и заставляет европейских клиентов отказываться от контрактов. Осознание проблемы дошло и до ЕС: издание Politico написало обширный материал о кризисе, который спровоцировала эта пошлина для украинских производителей – ведь, хотя механизм декларируется как климатический инструмент, на практике он уже влияет на торговлю.

"Европейские лоббисты сталелитейной и цементной промышленности в целом поддержали CBAM. Они рассматривают его как инструмент, выравнивающий их позиции с иностранными конкурентами, которые работают в условиях более слабых экологических норм и, соответственно, могут поставлять на рынок ЕС более дешевую и более "грязную" продукцию. Но в Украине, стремящейся к вступлению в ЕС, промышленность также сталкивается с катастрофическими последствиями войны. Еще в начале обсуждения CBAM в рамках Евросоюза как украинские, так и российские производители заявляли, что этот механизм несправедливо ударит по их отраслям – еще до того, как полномасштабное вторжение России в 2022 году разрушило ключевые металлургические регионы на востоке Донбасса", – отмечает издание.

В комментарии изданию генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо сообщил, что после введения CBAM европейские клиенты начали массово отменять заказы. В результате компания потеряла доступ к рынку ЕС, была вынуждена закрыть часть производства, а сокращения коснулись более 3,4 тыс. работников.

Видео дня

Подобные проблемы фиксируют и в компании "Метинвест", для которой ЕС является ключевым рынком сбыта: там сообщили, что новые правила ставят украинских производителей в худшие условия по сравнению с европейскими конкурентами. "Формально CBAM преследует экологическую цель, но на практике он также работает как инструмент защиты европейского рынка", – говорят в компании.

"Металлургия является одним из ключевых источников валютной выручки Украины – только в 2023 году экспорт металлов составил около $4 млрд. Основным рынком сбыта остается Европейский Союз, где значительная доля поставок приходится на Польшу. В то же время украинские производители работают в значительно более сложных условиях из-за войны: предприятия подвергаются обстрелам, сталкиваются с перебоями в электроснабжении, дефицитом кадров и логистическими ограничениями", – отмечает издание.

В ЕС, где CBAM ранее поддерживали как инструмент защиты внутреннего рынка от более дешевой продукции, все больше обращают внимание на его побочные эффекты. В частности, речь идет о рисках для украинской экономики, которая уже понесла значительные потери из-за войны. Дополнительным сигналом стало и обсуждение новых торговых ограничений: Евросоюз достиг предварительной договоренности о сокращении импорта стали и усилении тарифной защиты собственного рынка, напомнили в Politico.

Таким образом, в европейской политической и экономической среде постепенно растет понимание того, что внедрение CBAM без адаптационных механизмов может иметь негативные последствия для Украины и ее интеграции в рынок ЕС, резюмирует издание.

Напомним, по оценкам, из-за экопошлины CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году. В целом прогноз на этот год – минус 4,8% экономики, падение экспорта в ЕС на 7,8% и просадка перерабатывающей промышленности на 13,1%. Давление ощущается уже сейчас: экспорт длинномерного проката в ЕС упал на 60%, труб – на 44%. На очереди в убытки – химики и аграрии. Это означает в разы меньшую валютную выручку и обвал курса гривны. На этом фоне бизнес призвал правительство усилить сотрудничество с ЕС и добиться отсрочки действия экопошлины для Украины.

