Даже простой утренний кофе может стать по-настоящему вкусным, если знать несколько базовых правил.

Даже если брать качественные зерна и пользоваться правильным оборудованием, результат в чашке часто получается неравномерным: кофе бывает то слишком слабым, то слишком горьким. Обычно это связано с одной распространенной ошибкой – неправильным соотношением кофе и воды, хотя важную роль играют и другие факторы.

Разберемся, как сварить вкусный кофе по советам профессиональных бариста.

Сколько грамм кофе нужно на 1 чашку – идеальное соотношение

Именно пропорция ингредиентов, а не сорт зерен или метод помола, в первую очередь влияет на получаемый вкус. Если кофе меньше, напиток становится водянистым, если больше – гуще и насыщеннее. Так что главный способ контролировать вкус – найти подходящую меру.

Когда люди готовят "на глаз", используя ложки без точных мерок, результат далеко не всегда получается хорошим. А вот точное соотношение дает предсказуемый и приятный вкус.

Обычно, если вы спросите в кофейне, сколько нужно молотого кофе на 200 мл воды, например, вам посоветуют ориентироваться на 12 грамм (5,5–6 грамм кофе на 100 мл воды), так как это соответствует профессиональным стандартам. Однако способ приготовления меняет эти цифры.

Для фильтра, воронки и классических кофеварок берется примерно 1 часть кофе на 16–18 частей воды, для френч-пресса – 1:14–16, для турки – 1:8–10. Эспрессо вообще готовится с соотношением около 1:2 (в небольших количествах, конечно же).

Но если вы хотите именно умеренного вкуса для утренней бодрости, можно создать небольшую таблицу с тем, сколько ложек кофе на чашку засыпать в кофеварку:

для чашки 250 мл нужно около 14 грамм кофе;

для чашки 150 мл – 8–9 г;

200 мл – 11–12 г;

300 мл – 16–18 г.

Запомнив нужные вам пункты, вы сможете быстро получать насыщенный, но не слишком горький вкус.

Сколько растворимого кофе нужно на 1 чашку – имеет ли это значение

И хотя крепость зависит от пропорции, вкус формируется не только ею. Кислый или пресный кофе значит, что он недоэкстрагирован, горький и сухой – что переэкстрагирован. В таких случаях стоит менять помол или время заваривания, а не количество кофе.

С натуральным кофе в принципе все сложно и иногда пропорции могут подводить – так что лучше начать с базовой дозы и менять ее примерно на 10%, ориентируясь на результат.

А вот с растворимым кофе все легче, поскольку экстракция в нем уже сделана на заводе. Обычно берется 1–2 чайные ложки на 200–250 мл воды (столько же вмещается в пакетики).

Впрочем, на вкус тоже могут немало влиять детали: лучше использовать воду температурой около 90–96 °C (не кипяток) и по возможности нормального качества. Даже при правильной пропорции плохая вода может все испортить.

Если есть весы – ориентируйтесь на них. Если нет, можно считать, что столовая ложка – примерно 5 г, но это менее точно.

Но не обязательно высчитывать, сколько растворимого кофе на чашку нужно каждый новый раз. Главное – один раз найти удачное соотношение и придерживаться его, чтобы вкус был стабильным.

