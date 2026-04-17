Фон выше нормы в 1905 раз: у украинки нашли радиоактивную купюру на границе с Польшей

Польские пограничники не пропустили в страну украинку, которая пыталась провезти зараженную купюру.

На пограничном пункте Шегини-Медыка пльские пограничники обнаружили у гражданки Украины купюру в 100 долларов, которая "фонила". Уровень радиации превышал допустимую норму в 1905 раз, пишет rmf24.

Пограничники сообщили, что во время плановой проверки обнаружили у 54-летней украинки доллары, которые значительно превышали допустимый уровень радиации.

Сначала на радиацию среагировал радиометрический шлагбаум. А после детального осмотра было установлено, что источником излучения являлась одна из стодолларовых купюр. Измерения показали, что уровень излучения в ней превышал естественный фоновый уровень в 1905 раз .

Анализ выявил наличие изотопа, используемого в медицине. Пограничники поместили банкноту в специальный контейнер и проконсультировались с Национальным агентством по атомной энергии.

Женщина планировала ввезти в Польшу 10 тысяч долларов, поскольку собиралась купить машину. Однако пограничники не пропустили ее в Польшу и вместе со всей суммой, включая зараженную банкноту, отказали во въезде в Польшу и вернули в Украину.

У ГПСУ не комментировали данное происшествие.

Напомним, что вдоль польско-украинской границы планируется построить современный электронный барьер. Предусмотрена прокладка подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптических кабелей для передачи данных и силовых кабелей. Снаружи будут установлены столбы, оснащенные камерами дневного и тепловизионного видения, для круглосуточного наблюдения за территорией.

