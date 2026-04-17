ЕС намерен 'сыграть свою роль' в восстановлении энергетических потоков с Ближнего Востока

Евросоюз готов направить дополнительные военные корабли в рамках миссии по защите судоходства на Ближнем Востоке и обеспечению беспрепятственного прохода через Ормузский пролив "после установления режима прекращения огня". Об этом заявила глава дипломатического ведомства блока Кая Каллас, пишет Politico.

Десятки европейских лидеров, включая лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании, собрались лично и по видеосвязи, чтобы обсудить организацию совместных морских сил для обеспечения безопасности стратегически важного водного пути.

"Европа сыграет свою роль в восстановлении свободного потока энергоносителей и торговли после установления режима прекращения огня. Военно-морская миссия ЕС "Аспиды" уже действует в Красном море и может быть быстро усилена для защиты судоходства в регионе. Это может быть самым быстрым способом оказания поддержки", - заявила Каллас.

Видео дня

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала полное открытие пролива "срочным общим приоритетом", добавив, что ЕС может внести свой вклад, "укрепив операцию "Аспиды", военно-морскую миссию ЕС на Ближнем Востоке.

Отмечается, что мандат миссии охватывает Красное море, Аденский залив, Аравийское море и Оманский залив, но не распространяется на Ормузский пролив. Лидеры ЕС отклонили предложение о расширении мандата на саммите в марте, и Каллас и фон дер Ляйен в пятницу не заявили, планируется ли это сейчас.

Разблокирование Ормузского пролива

В пятницу Тегеран заявил, что "полностью" открывает пролив в ответ на прекращение огня между Израилем и Ливаном, позволяя газовозам и нефтяным танкерам снова проходить через него. Президент США Дональд Трамп подтвердил эту новость, добавив, что полное прекращение огня близко к согласованию.

После этого цены на нефть резко упали на фоне надежд на мирное соглашение и прекращение глобального энергетического кризиса после шести недель конфликта.

