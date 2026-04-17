В МВД раскритиковали идею передать функции ТЦК полицейским, - СМИ

Там назвали подобные идеи способом Минобороны "избавиться от проблемы".

В Министерстве внутренних дел против идеи, чтобы передать Национальной полиции функции по поиску и доставке уклонистов в Территориальные центры комплектования, пишет LIGA.net со ссылкой на источники в МВД.

Журналисты попросили собеседников прокомментировать предложение, высказанное народным депутатом профильного комитета Верховной Рады Романом Костенко, о передачи части полномочий ТЦК Нацполиции. По информации Костенко, подобные изменения планируют в Министерстве обороны.

"Официально МВД не озвучили позицию по поводу такого изменения, в министерстве резко высказались о такой идее", - сообщило издание.

По словам собеседников, изменения четко не обсуждаются и не выглядят достаточно продуманными. "Скорее они похоже на попытку со стороны коллег из Минобороны просто избавиться от проблемы, а не на "наработку новых подходов", – считают в МВД.

Они указывают, что с началом войны Национальная полиция начала выполнять дополнительные функции, и "каждая новая размывает ее базовые задачи". Они также задались вопросом, кому тогда передавать те функции полиции, которые она выполняет сейчас. К примеру, расследование преступлений, осуществление оперативных действий и разработку спецопераций. Собеседники отметили, что после окончания войны "вызовов станет еще больше".

Также они отдельно акцентировали: из-за передачи полномочий ТЦК есть риск того, что полиция потеряет доверие украинцев:

"Нельзя решать вопрос мобилизации жертвоприношением в виде полиции. Идея Минобороны эффекта не принесет, зато может расшатать самую большую правоохранительную структуру, от которой зависит безопасность каждого человека в этом государстве", – заявили собеседники издания.

Напомним, что по словам военного омбудсмена Ольга Решетиловой, военнослужащие ТЦК и СП работают с огромной нагрузкой и даже просят о переводе в боевые подразделения. Она напомнила, что их функции – формирование мобилизационного плана, постановка военнослужащих на учет или ведение этого учета и коммуникация непосредственно с воинскими частями, а не проведение мобилизационных действий на улицах. По словам Решетиловой, "принуждением" согласно закону должны заниматься правоохранительные органы, в том числе Нацполиция.

Вместе с тем, за первый квартал 2026 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца поступило 1657 обращений, касающихся возможных нарушений в ТЦК и СП. Омбудсмен рассказал, что с каждым годом растет количество жалоб на ТЦК. По его данным, в 2023 году было 514 обращений, уже в 2024 году – 3312, а в прошлом году – 6127.

