Аналитики предположили, что коммерческие технологии вполне можно направить на производство бронированной техники.

Пентагон пытается привлечь крупных американских автопроизводителей к производству военной продукции, включая вооружение, технику и боеприпасы, для поддержки ОПК. Как пишет The Wall Street Journal, таким образом США хотят повторить опыт времен Второй мировой войны.

По информации издания, такие переговоры велись с руководством различных компаний отрасли. Среди них General Motors и Ford Motors. Также к переговорам привлекались оборонные компании Oshkosh и GE Aerospace.

Reuters добавило, что Пентагон стремится расширить оборонно-промышленную базу, используя все доступные коммерческие решения и технологии. Таким образом ведомство косвенно подтвердило существование обращения.

"В целом это является частью программы нынешней администрации Белого дома по более активному привлечению гражданских предприятий к выпуску военной продукции. При этом сами переговоры начались еще до начала войны с Ираном", – пишут аналитики Defence Express.

Авторы отметили, что коммерческие технологии производства, в том числе по автоматизации в машиностроении, серьезно развились. Поэтому их можно было бы привлечь к изготовлению оборонных средств, таких как бронетехника:

"Также в целом дополнительные промышленные мощности можно было бы направить на нужды ОПК. Особенно здесь вспоминаются времена Второй мировой войны, когда, например, на предприятиях автомобильной промышленности делали танки".

Однако современная военная продукция имеет больше уникальных компонентов и направлений. Они могут потребовать очень большой переработки имеющихся линий на предприятиях. Поэтому привлечь повсеместную коммерческую поддержку не удастся.

Также аналитики добавили, что европейские правительства также обращают внимание на гражданские компании для работы с ОПК. Так, испанское подразделение GDELS предлагает автопроизводителям более глубокое сотрудничество, а Renault разрабатывает беспилотники и даже крылатые ракеты. В то время как Volkswagen Group хочет в Германии производить компоненты для ЗРК Iron Dome.

Использование бронированной техники в эпоху дронов

Напомним, что, по мнению британского эксперта Хэмиша де Бреттон-Гордона, большое количество дронов не означает, что тяжелую технику на войне больше невозможно применять. Он считает, что танки будут интегрированы в единый сетевой комплекс с автономными и дистанционно управляемыми системами разведывательного и ударного профиля.

