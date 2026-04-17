Netflix показал трейлер ромкома 'Дамы вперед' с Розамунд Пайк и Сашей Бароном Коэном

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер романтической комедии "Дамы вперед" (Ladies First), частично вдохновленной французским фильмом I Am Not an Easy Man 2018 года.

В центре сюжета – высокомерный, но харизматичный ловелас, чья жизнь, наполненная деньгами, властью и случайными интрижками, переворачивается с ног на голову, когда он просыпается в параллельном мире, где доминируют женщины.

Главные роли в фильме сыграли Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Аферистка", "Опасный элемент", "Солтберн", "Иллюзия обмана 3", сериал "Колесо времени") и Саша Барон Коэн ("Борат", "Диктатор", "Свинья Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит", "Суд над чикагской семеркой", сериал "Железное сердце").

Также в ленте задействованы Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", "Солтберн", "Нюрнберг", сериал "Локи"), Эмили Мортимер ("Крик 3", "Матч-пойнт", "Остров проклятых", "Джей Келли"), Чарльз Дэнс ("Чужой 3", "Другой мир: Кровавая месть", сериалы "Игра престолов", "Корона"), Фиона Шоу (франшиза "Гарри Поттер", "Воображаемые друзья"), Кэтрин Хантер ("Орландо", "Бедные-несчастные", "Мегалополис") и другие.

Сняла картину английская театральная режиссерша Теа Шеррок, которая до этого работала над фильмами "До встречи с тобой", "Злобные маленькие письма" и "Прекрасная игра", а также сериалами "Пустая корона" и "Вызывайте акушерку".

Фильм станет доступен на Netflix 22 мая 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: