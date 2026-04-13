Нотариус рассказала, в каких случаях даже прямые родственники наследодателя могут не получить его недвижимость.

Вопрос наследования в Украине часто вызывает споры и недоразумения, ведь порядок получения имущества зависит как от прописанных законом правил, так и от условий завещания. Нотариус, председатель Комиссии НПУ по вопросам информатизации, цифровой трансформации и предотвращения киберпреступности Наталья Козаева объяснила в комментарии УНИАН, как делится наследство между наследниками первой очереди, кто имеет обязательную долю и сколько стоит весь процесс.

Как работает право наследования – очередность и основные принципы

Сначала эксперт обратила внимание на то, что завещание имеет преимущество перед законным порядком наследования, и уточнила, что оно дает человеку возможность самостоятельно определить, кому именно передать свое имущество – "это могут быть как родственники, так и любые другие лица". И только в случае отсутствия завещания или если оно охватывает не все имущество, наследство распределяется в соответствии с законом о порядке наследования, определенном Гражданским кодексом Украины.

Так, по словам специалиста, в Украине действует пять очередей наследования:

первая – дети наследодателя, тот из супругов, кто его пережил, и родители;

вторая – родные брат и сестра, бабушка и дедушка;

третья – родные дядя и тетя;

четвертая – лицо, проживавшее одной семьей с наследодателем не менее пяти лет;

пятая – другие родственники до шестой степени родства.

Она подчеркнула, что каждая следующая очередь получает право на наследство только при отсутствии или отказе наследников предыдущей. То есть наследники второй очереди (братья и сестры) могут получить имущество только в том случае, если на него не претендуют их родители, а также дети и супруга/супруг умершего.

Что такое обязательная доля в наследстве

Далее Козаева пояснила, что даже наличие завещания на самом деле не всегда позволяет полностью лишить родственников наследства, поскольку существует так называемая обязательная доля, "которая защищает право определенных категорий наследников независимо от содержания завещания, составленного умершим лицом".

Такая доля, по ее словам, гарантируется:

несовершеннолетним и малолетним детям;

совершеннолетним нетрудоспособным детям;

нетрудоспособным супругам;

нетрудоспособным родителям.

То есть эти лица не могут быть полностью лишены наследства, даже если не упомянуты в завещании. При этом "обязательная доля составляет половину того, что такое лицо получило бы по закону", – уточнила эксперт.

По этому поводу она привела пример: если есть завещание на одного ребенка, но также есть нетрудоспособная жена и мать с инвалидностью, они все равно получат долю имущества:

"Если бы завещания не было, наследство разделилось бы между ними поровну – по 1/3 каждому. Но завещание есть, поэтому жена и мать получат по половине от законной доли, то есть по 1/6".

Соответственно, остальное имущество перейдет ребенку, указанному в завещании.

Кто имеет право на наследство среди детей

Раз речь зашла о детях, следует также прояснить, как именно имущество делится между наследниками. По этому поводу нотариус подчеркнула, что все дети имеют равные права на наследование, независимо от обстоятельств их рождения:

"Мы проверяем наличие всех детей, и они также получают 1/2 от той доли, которую получили бы по закону".

Более того, она уточнила, что речь идет как о детях, рожденных в браке, так и вне брака или от предыдущих отношений.

Кому переходит квартира без завещания или без наследников – что говорит закон

Эксперт пояснила, что наследование квартиры по завещанию позволяет передать ее любому лицу, но с определенными ограничениями. Например, как уже было сказано, даже при наличии завещания невозможно полностью лишить наследства детей и нетрудоспособных родственников – они все равно получат обязательную долю.

В то же время все же есть способ передать имущество без наследственных ограничений – сделать это при жизни с помощью договора пожизненного содержания:

"Это договор, по которому одно лицо приобретает в собственность квартиру еще при жизни владельца и обязуется содержать его или обеспечивать (в зависимости от условий договора)".

Право собственности в таком случае регистрируется сразу, но с обременением – квартиру нельзя продать или иным образом отчуждать. Хотя, по словам специалиста, после смерти отчуждателя этот запрет снимается нотариусом.

Как отметила Козаева, в таком случае имущество не входит в наследство, поэтому на него не распространяются права других наследников и обязательная доля не применяется.

Впрочем, этот договор может быть в любое время расторгнут на том основании, что приобретатель не выполняет его условия.

Кому переходит квартира, если нет наследников

Нотариус пояснила, что в случае отсутствия наследников ни по завещанию, ни по закону имущество признается "невостребованным наследством":

"Тогда имущество переходит в собственность территориальной общины – но не по месту нахождения имущества, а по месту открытия наследства".

При этом заявление в суд подается через год после открытия наследства.

Вместе с тем, как уточнила эксперт, потенциально претендовать на имущество может сожитель, но только через суд и при условии доказательства совместного проживания не менее пяти лет.

Доказательствами этого могут служить свидетельства, совместные расходы, коммунальные платежи и другие подтверждения ведения совместного хозяйства. Если же доказательств нет, то шанс получить наследство, по словам специалиста, минимален.

Кто наследует квартиру в первую очередь, если наследников несколько

Козаева отметила, что сложности часто возникают тогда, когда договориться не могут непосредственно наследники первой очереди – в каких долях им владеть недвижимостью или как разделить имущество:

"Часто родители допускают ошибку – не составляют завещание, надеясь, что дети самостоятельно все уладят, но это только усложняет ситуацию".

Она привела пример: если у наследодателя трое детей и две квартиры, разделить имущество поровну бывает непросто. В результате каждый получает по 1/3 доли в обоих объектах, то есть возникает шесть свидетельств о праве на наследство, что довольно затратно. При этом ни один из наследников так и не становится полным владельцем отдельной квартиры.

Решить эту проблему, по ее словам, можно с помощью договора о разделе наследственного имущества: он позволяет наследникам самостоятельно определить, кто и что получит, даже если по закону имущество должно было бы делиться поровну.

В таком случае каждый из трех наследников из приведенного примера получает отдельное имущество без раздела долей: один – одну квартиру, второй – другую, а третий – денежные средства или депозиты. В итоге оформляется значительно меньше свидетельств о праве на наследство, что также снижает расходы.

Какие расходы возникают при оформлении наследства

Как подчеркнула эксперт, оформление наследства – это более сложный процесс, чем кажется на первый взгляд:

"Свидетельство о праве на наследство по уровню юридических последствий сопоставимо с договором купли-продажи, а проверки по нему даже более тщательные".

Она пояснила, что нотариус должен проверить личность наследника, документы, наличие санкций, нахождение в розыске, правильность идентификационных кодов, подтверждение родственных связей и т. д. И чем больше таких проверок требуется – тем больше будут расходы.

Также часто возникают трудности из-за ошибок в документах или несоответствия электронных записей, что требует дополнительных запросов и затрат.

Эксперт посоветовала заранее проверить:

правильность ФИО и дат в документах;

наличие свидетельств о рождении, браке или разводе;

зарегистрированные права собственности на имущество;

оригиналы документов, подтверждающих право собственности.

Она также рекомендовала заранее внести данные об имуществе, зарегистрированном до 2013 года, в Государственный реестр вещных прав.

Козаева определила три этапа в работе нотариуса, связанные с оформлением наследства: открытие наследственного дела, подготовка документов, а также выдача свидетельства и государственная регистрация права собственности.

Открытие наследственного дела, при отсутствии дополнительных проверок и запросов, по ее словам, "стартует" примерно от 3000 грн, а стоимость последующих этапов зависит от объема наследства и работы с документами.

В заключение она подытожила, что лучший способ избежать конфликтов относительно того, кто является наследником квартиры после смерти собственника – заблаговременно оформить завещание или передать имущество при жизни через договор дарения или пожизненного содержания.

справка Наталья Козаева Нотариус, председатель отделения НПУ в Киеве, председатель комиссии НПУ по вопросам информатизации, цифровой трансформации и предотвращения киберпреступности Нотариус с 16-летним стажем нотариальной деятельности, член Совета НПУ, специалист по кибербезопасности. Активно участвует в законодательной и просветительской работе, выступает в качестве эксперта в СМИ и спикера на тематических конференциях.

