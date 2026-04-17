Украинские пенсионеры могут получить возрастную надбавку к пенсии.

Пенсия 2026 года была проиндексирована 1 марта. Но это не единственное повышение суммы, на которое можно расчитывать пенсионерам в этом году. Существуют также возрастные надбавки, введенные Пенсионным фондом для поддержки пожилых людей.

Узнайте, на сколько вырастет пенсия в Украине у людей старше 70 лет и кто имеет право на такую надбавку. Мы также назвали конкретную сумму прибавки, единую для всех пенсионеров.

Какая есть доплата к пенсии по возрасту в Украине

Как объясняет Пенсионный фонд, по законодательству нашей страны пожилым людям доступна доплата к пенсии после 70 лет, а также после 75 и 80 лет. Она положена получателям любых видов пенсии, в том числе по потере кормильца и инвалидности.

Конкретная сумма надбавки зависит от возраста. Лицам, которые достигли 70 лет, выплачивается доплата к пенсии в размере 300 гривень. Для 75-летних этот показатель составляет 456 гривень, а для 80-летних - 570 гривень.

При этом важно учитывать, что доплата к пенсии после 75 лет в Украине включает в себя те 300 гривень, что были выплачены в 70. То есть после 75 дня рождения пенсионеру повысят выплаты не на 456 гривень, а фактически на 156 гривень. Затем в 80 лет сумма вырастет еще на 114 гривень.

Также важно отметить, такая доплата к пенсии 2026 начисляется пенсионеру с даты достижения указанного возраста. Весь процесс автоматизирован, поэтому специально обращаться в пенсионные органы нужды нет.

Подобная доплата к пенсии за возраст просто прибавляется к обычным пенсионным выплатам, без каких-либо уведомлений и квитанций. Поэтому некоторые пенсионеры могут ее не заметить.

В Пенсионном фонде уточнили, кому положена надбавка к пенсии после 75 лет и другие возрастные прибавки. Этот вид начислений назначается только при условии, что общая сумма пенсионных выплат составляет не более 10 340 гривень. При этом другие критерии, такие как наличие стажа или факт трудоустройства значения не имеют.

Напомним, что в этом году также введены выплаты 1500 пенсионерам - такую сумму получат практически все получатели пенсий. Деньги должны были поступить на счет автоматически, но если этого не произошло, стоит обратиться в ПФУ.

