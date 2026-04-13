Ландшафтный дизайнер назвал растения, которые цветут в течение многих лет и требуют минимум ухода.

Ухаживая за могилами близких, каждому хочется как-то их украсить и добавить зелени. В такой ситуации возникает вопрос – какие многолетние цветы можно посадить на кладбище, чтобы красиво озеленить участок. Обычные растения для клумб не подойдут, ведь у немногих есть возможность регулярно их поливать. Особенно если кладбище находится за сотни километров.

Профессиональный ландшафтный дизайнер Андрей Няйко рассказал УНИАН, какие неприхотливые многолетние растения можно посадить на могилу, чтобы они цвели годами и образовали красивый зеленый "ковер". А также предупредил о цветах, что совсем не подходят для озеленения могилы.

Что посадить на могиле из многолетников

Среди самых удачных идей Няйко выделил вечнозеленые растения для кладбища, в частности можжевельник распростертый и все его сорта.

"Допустим, это может быть Принц Вилтони или Айс Блю, которые просто "ползут" по поверхности и "зашивают" нужное пространство. Это могут быть самшиты, но у самшитов сейчас проблемы с огненкой (опасный вредитель – ред.), поэтому, возможно, я бы избегал их. Это может быть лавровишня, которую сажают на заднем плане, за памятниками, если там есть место. Она создает красивый зеленый фон и зимой тоже. Также можно сделать выбор в пользу тиса, но это растение нужно подстригать хотя бы раз в год, чтобы оно аккуратно выглядело", – рассказал эксперт.

Также хорошим вариантом он назвал лаванду – она хорошо растет и не требует сложного ухода. Впрочем, ее также желательно подстригать дважды в год – один раз после цветения и еще раз весной. Это не требует значительных усилий, но позволяет растению выглядеть аккуратно.

Также среди того, что лучше сажать на кладбище, часто выделяют почвопокровные растения. Они создают плотный зеленый покров и не требуют сложного ухода. Хорошо подходит барвинок, а также седумы и тимьян. Для ровного "зеленого ковра" также можно выбрать мшанку, советует Няйко.

Среди луковичных растений стоит обратить внимание на нарциссы – они неприхотливы и могут расти на одном месте десятилетиями даже без ухода. Также хорошим выбором являются крокусы, которые рано зацветают и постепенно размножаются. А вот от тюльпанов лучше отказаться: они цветут недолго, а с годами их цветы мелеют, если не выкапывать луковицы каждый год для просушки.

Если земля на могиле песчаная, то стоит выбирать засухоустойчивые и неприхотливые культуры. Какие растения можно посадить на кладбище без полива, эксперт уже упоминал ранее – это прежде всего седумы (очитки), которые хорошо переносят недостаток влаги. Также хорошо подходят тимьян и лаванда.

Еще один удачный выбор – карликовый бородатый ирис. Он имеет клубневидную корневую систему, что разрастается вдоль поверхности почвы. Благодаря этому растение способно выдерживать даже длительную засуху: в сложные периоды оно может подсыхать, но после дождей быстро восстанавливается.

Также дизайнер рассказал, какие неприхотливые многолетние цветы можно посадить на кладбище на глинистых почвах.

"Для глинистых почв, которые хорошо сохраняют воду, я бы сажал хосты или астильбы. Также хорошим вариантом является бруннера, которая хорошо себя чувствует во влажной среде. На таких почвах также отлично приживается барвинок", – посоветовал специалист.

Для тенистых участков ландшафтный дизайнер советует выбирать многолетники с пестрой листвой, в частности бело-зеленой – хорошо подходят уже упомянутые ранее хосты и барвинок, а также бруннера.

Если могила находится на солнце, лучше высаживать засухоустойчивые растения: седумы, лаванду, тимьян, мелколепестник эригерон и другие почвопокровные виды. При этом эксперт советует ограничивать ассортимент растений, чтобы композиция выглядела гармонично и не превращалась в хаотичный "садовый микс". Лучше выбирать один-два вида и добавлять максимум один акцентный элемент.

Для кислых почв отлично подходят вереск и эрика: первый цветет осенью, вторая – весной. Они напоминают маленькие кустики с листьями, похожими на хвойные, и хорошо смотрятся.

Какие цветы нельзя сажать на могиле

Специалист отметил, что для этих целей важно выбрать такие виды, которые не будут создавать проблем, чрезмерно разрастаясь. Поэтому лучше избегать растений с агрессивной корневой системой, которые могут поднимать плиты, а также проникать корнями в захоронения.

"Очень распространенным явлением является разрастание плюща на кладбищах, но его корневая система способна проникать в швы конструкций и плит и постепенно их разрушать. Вот таких культур лучше избегать", – пояснил он.

Также среди классических примеров растений, что сажать на кладбище будет плохой идеей, дизайнер назвал розу.

"Сам период цветения каждого цветка очень короткий – уже через несколько дней роза увядает и распускается следующая. Если не обрывать бутоны после цветения, кусты будут выглядеть очень неопрятно. И в целом не советую сажать все растения, которые имеют короткий период цветения. Еще сюда я бы отнес гортензию, потому что она разрастается большими кустами", – ответил ландшафтный дизайнер, также посоветовав избегать однолетников.

По словам Няйко, не стоит высаживать и крупные деревья, что быстро разрастаются, такие как березы – они создают чрезмерную тень.

справка Андрей Няйко Профессиональный ландшафтный дизайнер Является членом Гильдии ландшафтных архитекторов Украины (ГЛАУ, Украина), а также предварительно авторизованным членом Ассоциации садовых дизайнеров (SGD, Великобритания). Профессиональную деятельность начал ещё в 2004 году. И уже через 4 года он основал собственную компанию. Так, в 2008 году в городе Львове появилась особенная студия ландшафтного дизайна Green Garden, которая со временем трансформировалась в «Ландшафтное бюро Андрея Няйко».

