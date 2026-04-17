Православный праздник сегодня в народе прозвали Кузьма Огородник.

18 апреля по новому церковному календарю в Украине вспоминают святителя Косму. На сегодня также приходится Светлая суббота Пасхальной недели. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты, а также о том, какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в новом календаре ПЦУ

Православный праздник 18 апреля - это день памяти святителя Космы, епископа Халкидонского. Согласно старому церковному календарю святого будут вспоминать 1 мая.

Святитель Косма жил в IX веке. В молодости он принял монашеский постриг и ушел в монастырь, а позже был рукоположен в сан епископа Халкидонского. В период иконоборческих гонений ему пришлось защищать православную веру. Святитель не подчинился указу императора Льва Армянина и не убрал из храмов святые иконы. За это его лишили кафедры и отправили в ссылку.

Позже император вернул епископа, рассчитывая на его уступки, однако святитель Косма остался верен своим убеждениям. Вместе с преподобным Авксентием они продолжили отстаивать почитание икон. Из-за постоянных гонений святитель сильно ослаб и умер в 816 году.

Какой сегодня православный праздник в новом календаре еще:

вспоминают преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита;

мучеников Виктора, Зотика, Зинона и других;

мученика Иоанна Нового из Янины;

Максимовскую икону Богородицы.

18 апреля 2026 года (по новому и старому церковному стилю) - Светлая суббота, заключительный день Пасхальной недели. В храмах в этот день завершается особое пасхальное богослужение, верующие идут на службу, чтобы разделить радость Воскресения Христова.

Одна из главных традиций Светлой субботы - раздача артоса, особого пасхального хлеба, который всю Светлую седмицу находился у иконы Христа в храме. После молитвы его разламывают и раздают прихожанам. Этот хлеб принято хранить дома возле икон и, по народному поверью, можно давать понемногу во время болезни.

В Светлую субботу в храмах закрываются Царские врата, символизируя окончание праздничной недели и переход к обычному церковному ритму.

Праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю 18 апреля чтят память мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других святых - о том, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее.

Что можно и что сегодня нельзя делать

Светлую субботу нужно постараться провести в радости и щедрости: угощать близких, помогать нуждающимся, устраивать семейные встречи. Считается, что добрые дела в этот день приносят благополучие на весь год.

Святому Косме молятся о помощи в хозяйственных делах, здоровье, защите от соблазнов и укреплении веры.

В народе святого считают покровителем огородников, поэтому к нему обращаются с просьбами о хорошем урожае. Отсюда пошло и народное название дня - Кузьма Огородник. Он символизирует начало посевных работ. С этого времени начинают сеять морковь, свеклу, репу - по поверью, делать это должны женщины.

18 апреля, в день памяти святителя Космы и Светлую субботу Пасхальной недели, верующим рекомендуют провести время спокойно, без ссор, скандалов и злых слов. В этот день стараются избегать обид, клеветы и отказа в помощи. Считается, что негативные эмоции в этот период могут принести трудности в дом.

Среди церковных ограничений - отказ от тяжелого физического труда и суеты. Допустимы лишь бытовые дела. Также в этот день не принято посещать кладбища, поскольку продолжается пасхальный период радости. Для поминовения усопших в церковной традиции существует отдельный день - Радоница (второй вторник после Пасхи).

В Светлую субботу не венчают.

В народе на Кузьму Огородника есть свои запреты:

мужчинам не стоит выходить на огород и заниматься посадками - это может "испортить" урожай, мужские руки "уходят в цвет, а не в корень";

нельзя надевать грязную одежду, ссориться и говорить на повышенных тонах - чтобы не накликать проблемы в доме и со здоровьем;

не советуют бездельничать и долго лежать в постели, чтобы не "проспать" удачу и достаток.

Особое значение придавали и поведению на природе: не рекомендуется прятаться от дождя, попасть под дождь 18 апреля - к здоровью и удаче.

Народные приметы о погоде

В народе день связывают со множеством погодных и земледельческих примет, по которым пытаются определить будущий урожай и погоду:

дождь пошел - будет хороший урожай ржи и благополучный год;

утки плещутся в воде - к устойчивому теплу;

на водяной лилии появились листья - заморозков больше не будет;

черемуха цветет - скоро похолодает;

распустилась мать-и-мачеха - к теплу.

По росе также определяют погоду: если она появляется вечером - день будет ясным, если быстро высыхает утром - к дождю, а если не исчезает до полудня - осадки продолжатся.

