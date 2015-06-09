Огонь уничтожил 10 единиц техники во время тушения пожара на нефтебазе под Киевом (видео)
12:22, 09 июня 2015Общество
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Во время тушения пожара на нефтебазе под Киевом огнем уничтожено 10 единиц техники.
Огнем уничтожено 10 единиц техники / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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«Информация о пожаре в пгт. Глеваха по состоянию на 11 утра 9 июня. По состоянию на 11 часов с тремя работниками ГСЧС не установлена связь. Огнем уничтожено почти 10 единиц техники», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.
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