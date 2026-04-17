В Германии на глубине 4 километра обнаружили крупнейшее месторождение лития в Европе

Ценный минерал растворен в солевом рассоле, и его нужно добывать на поверхность с помощью насосов.

Германия оценивает, можно ли добывать литий в древних солевых рассолах, обнаруженных на глубине более 4 км под землей. Этот литий может быть использован для питания европейских электромобилей, пишет Interesting Engineering.

Потенциал добычи оценивается в рамках проекта RoLiXX. Данные свидетельствуют, что в этом месте содержится примерно 43 миллиона тонн карбоната лития. Он растворен в глубоких, горячих, соленых формационных водах (рассолах) в пермских песчаниках Ротлигенд, возраст которых составляет около 300 миллионов лет.

Глубинные запасы лития

Ротлигенд расположен в горах Северогерманского бассейна на глубине от трех до пяти километров. Чтобы оценить его потенциал, команда будет использовать существующие глубокие скважины для систематического анализа и научной оценки ресурса. Данные свидетельствуют о том, что уровень лития в некоторых районах достаточно высок.

Эта инициатива появилась после того, как в сентябре 2025 года Neptune Energy подтвердила, что Германия обладает одной из крупнейших в мире баз литиевых ресурсов. Но добыча лития из этих рассолов создает огромные технические трудности. Хотя рассолы содержат сложную смесь растворенных элементов, изменения давления и температуры во время экстракции могут привести к выпадению минералов в осадок из раствора.

Эти твердые минеральные отложения могут засорять оборудование, а также снижать эффективность насосных и перерабатывающих систем. Именно поэтому для решения этой проблемы команда стремится разработать методы экстракции, специально разработанные для условий высокой солености.

Зарядка аккумуляторов электромобилей

По словам исследователей, одной из их ключевых целей является обеспечение возможности извлечения лития, минимизируя при этом образование твердых остатков, которые могут нарушить работу или даже привести к экологическим проблемам.

Более того, ученые также проводят подробные геологические и геохимические анализы, чтобы лучше понять, как литий хранится и мобилизуется под землей.

Исследуя керн буровых отложений Ротлигенд и окружающие горные породы, они надеются обнаружить литийсодержащие минералы, нанести на карту их распределение и реконструировать процессы, приводящие к их образованию.

Крупнейшее месторождение лития в США

Напомним, что в американском штате Орегон, вероятно, находится крупнейшее месторождение лития в США. Геологи оценивают его в 1,5 триллиона долларов. Эксперты отмечают, что месторождение может дать США конкурентное преимущество в сфере поставок аккумуляторов.

Вас также могут заинтересовать новости: