Морковь очень любит такую подкормку, внесенную за несколько недель до посева семян.

Примерно в конце апреля в Украине принято сеять морковь в открытый грунт. Пока этот момент еще не наступил, у вас есть шанс удобрить будущие морковные грядки. Тогда ко времени посадки вещество перегниет, питая семена полезными микроэлементами. Чтобы в будущем собрать огромный урожай с крупными плодами, запомните, какое удобрение любит морковь и как его вносить.

Что делать, чтобы морковь была крупной

Перед внесением подкормки стоит определиться со сроками посева овоща. Хотя морковь в целом считается холодостойкой культурой, процесс лучше отложить до полного окончания заморозков. В прохладной почве всходы возможно и прорастут, но крупными не будут. Причина в том, что из морозной земли почти не усваиваются полезные микроэлементы.

Поскольку в апреле 2026 года по всей Украине прошли заморозки, процедуру лучше отложить на конец апреля или даже начало мая. Примерно за 3-4 недели до выбранного дня на место будущих грядок рекомендуется внести подкормку.

Какие удобрения любит морковь - можно понять по ее грунтовым предпочтениям. Комфортнее всего овощ чувствует себя в рыхлой и легкой земле, где он может легко расти в длину. Поэтому идеальным в этой ситуации считается хорошо перепревший, однородный перегной или компост.

За несколько недель до посева наметьте место, где в будущем будет посажена морковь. Перекопайте верхний слой земли граблями на глубину около 15 сантиметров. Во время процедуры внесите перегной в количестве примерно одного ведра на квадратный метр участка. После этого полейте грунт. На этом подготовка закончена - ко времени посева в землю впитаются полезные вещества.

Что нужно добавить в лунку при посадке моркови

Если вы по какой-то причине не успели подкормить грядки заранее, то ещё можно положить удобрение прямо в ямки с семенами. Это может быть уже упомянутый компост. В каждую лунку всыпьте по небольшой горсти средства, закопайте грядки и полейте теплой водой.

Если не уверены, можно ли при посадке моркови использовать золу, то можете не сомневаться. Пепел содержит много полезных для овоща витаминов и микроэлементов. В данном случае на лунку сыпят по столовой ложке вещества.

Если участок уже удобрен, на дно ямок можно всыпать обычный песок. Он создает легкую подушку для моркови, благодаря чему корнеплоды легко вырастают крупными и не раздваиваются.

Что не любит морковь при посадке

Некоторые удобрения могут принести огороду больше вреда, чем пользы. Полезные для других овощей средства могут навредить конкретно моркови. Поэтому перед внесением подкормки стоит ознакомиться с предпочтениями овоща.

Мы уже рассказывали, что любит морковь при посадке легкие и воздушные почвы. По этой причине на будущие грядки нельзя вносить свежий навоз или птичий помет. Из-за них земля склеивается в комки, что мешает плодам расти крупными.

Также нежелательно применять азотные удобрения. Хотя они могут быть полезны для других овощей, но в случае моркови избыток азота может спровоцировать рост ботвы, а не корнеплода.

Вас также могут заинтересовать новости: