Различные сорта свеклы могут иметь довольно разный вкус, хотя в плане выращивания и хранения они в целом мало чем отличаются.

Выбрать действительно вкусную и неприхотливую свеклу для посадки – задача не из простых, ведь популярность сорта не всегда означает его высокое качество. Фермер, владелец ФГ "Овощи Слобожанщины" Игорь Федосиенко рассказал в комментарии УНИАН, какой сорт свеклы самый лучший и как правильно хранить овощ, чтобы он долежал до следующего сезона.

Самый вкусный сорт свеклы – выбор специалиста

Чтобы получить вкусный урожай, фермер посоветовал обратить внимание на сорт сладкой свеклы Зеппо (Zeppo RZ F1). Этот гибрид, по его словам, отличается равномерным урожаем и, при условии густой посадки, формирует одинаковые по размеру, аккуратные и круглые корнеплоды:

"Он имеет очень высокое содержание сахаров и его можно есть даже в сыром виде. Это очень сладкая свекла, к тому же она имеет ровную форму и небольшой размер".

Для сравнения Федосиенко привел популярный сорт Детройт, который довольно активно продают, однако по вкусовым качествам он уступает Зеппо, так как имеет менее выраженную сладость и может казаться даже немного "солоноватым".

Видео дня

Лучшие сорта свеклы в Украине в этом году

Фермер выбрал самым сладким сортом свеклы именно Зеппо, отмечая, помимо вкусовых качеств, стабильность и простоту выращивания этого гибрида:

"Сейчас семеноводческие компании предлагают множество сортов, как они отмечают, с большей устойчивостью к вредителям, болезням и морозам, но Зеппо – уже проверенный вариант".

В то же время он также обратил внимание на гибрид Водан (Wodan F1), который является ранним сортом и подходит для посева даже в середине лета. По его словам, этот вариант дает качественные корнеплоды без белых прожилок, хотя по уровню сладости также несколько уступает выбранному фавориту.

Лучшие сорта свеклы для хранения и ухода – есть ли между ними разница

Хотя на вопрос о том, какой сорт свеклы самый вкусный, Федосиенко ответил однозначно, по поводу сложности выращивания он не выделил ни одного конкретного варианта.

Все потому, что, как он сам и подчеркнул, свекла в целом является неприхотливой культурой, которая не требует сложного ухода по сравнению с другими овощами. "Например, за сезон я обрабатывал ее один раз от сорняков и один раз – от болезней", – признал специалист.

Впрочем, как и любое растение, свекла нуждается в базовых агротехнических мерах – например, защите от сорняков и болезней и соблюдении севооборота. Последний пункт особенно важен, поскольку, по словам фермера, выращивание одной культуры на одном и том же месте несколько лет подряд повышает риск накопления болезней в почве.

Также эксперт отметил, что даже лучший сорт свеклы не меняет внешних условий выращивания, а они могут значительно отличаться в зависимости от региона. Например, иногда приходится уделять больше внимания защите растений от вредителей, которые могут быть более характерны для отдельных местностей.

От чего зависит срок хранения

По словам Федосиенко, свекла в целом достаточно хорошо хранится, не теряя внешнего вида и своих свойств. Однако он подчеркнул, что это зависит не столько от сорта, сколько от соблюдения правильных условий:

"В идеале – это температура +2…+3 °C с достаточной влажностью воздуха. И лучше всего для хранения подходят белые полипропиленовые мешки, которые часто используют для сахара или муки".

При соблюдении правильного режима хранения даже самые сладкие сорта свеклы могут долго оставаться свежими и пригодными к употреблению без потери качества.

справка Игорь Федосиенко Фермер, предприниматель Уже два поколения семья Федосиенко занимается овощеводством. Их фермерское хозяйство «Овощи Слобожанщины» на протяжении долгого времени поставляло свежую продукцию жителям Харьковской области. В связи с войной семья была вынуждена перенести свое хозяйство в Прикарпатье.

Вас также могут заинтересовать новости: