Гороскоп на 18 апреля по картам Таро: Тельцам - сделать паузу, Девам - новые приключения

Этот день принесет гармонию некоторым знакам.

Составлен гороскоп на 18 апреля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. День стоит провести в спокойствии и обратить внимание на собственные успехи. Также удачное время для планирования и искренних разговоров с близкими или друзьями.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Туз Жезлов". Суббота принесет новую энергию, которую будет сложно игнорировать. Сначала это может проявляться как желание что-то изменить – в пространстве или планах. Если вы позволите этому состоянию развиваться, то постепенно оно перерастет в конкретные действия. Важно не откладывать такие импульсы "на потом", ведь именно они обладают наибольшей силой. День также подходит для спонтанных решений, которые не требуют долгих раздумий, но в результате поднимут вам настроение. В общении вы будете более открытыми, и это поможет установить прочный контакт с людьми. Ближе к вечеру вы почувствуете, что эта активность не истощила, а наоборот – наполнила вас.

Телец

Ваша карта – "Девятка Пентаклей". У Тельцов появится желание сделать паузу и обратить внимание на то, что уже есть в вашей жизни. Вы можете вдруг заметить, что привычные вещи приносят больше радости, чем новые впечатления. Именно поэтому захочется создать вокруг себя более уютную атмосферу – будь то дома или в кругу близких людей. Этот день поможет восстановить ресурсы. Возможны также небольшие покупки или приятные мелочи во второй половине дня. В отношениях с любимым человеком ждите приятных новостей.

Близнецы

Ваша карта – "Паж Кубков". Суббота начнется с более легкого и открытого эмоционального состояния, чем обычно. Вы будете меньше концентрироваться на сложном, а больше видеть позитива. В течение дня могут появиться неожиданные разговоры или сообщения, которые дадут новую тему для размышлений. Важно не пытаться сразу все объяснить логически – дайте себе время все проанализировать. Некоторые идеи, которые появятся в этот день, могут показаться несерьезными, но именно они со временем дадут интересный результат. Главное – чтобы рядом были единомышленники, которые смогут поддержать и помочь в любой ситуации.

Рак

Ваша карта – "Королева Пентаклей". Забота и счастье – именно это почувствуют Раки в этот день. Вы будете внимательны к деталям, и именно это сделает день особенным. В общении с близкими появится больше тепла и искренности, чем обычно. Субботу стоит провести в своем темпе, без спешки и давления. По возможности, выключите телефон и насладитесь моментом. Ближе к вечеру вы почувствуете, что это спокойствие было очень необходимо. Также благоприятное время заняться хобби, которое вы постоянно откладывали из-за нехватки времени. Занятие для души придаст вам сил и наполнит приятными эмоциями.

Лев

Ваша карта – "Верховная Жрица". Суббота начнется спокойнее, чем вы могли ожидать, и это сразу задаст правильный ритм на весь день. Вам не захочется лишней суеты. Вместо активных действий появится желание наблюдать, анализировать и чувствовать глубже. Интуиция будет работать тонко, но точно, подсказывая вам правильные направления. День также удачен для отступления или времени в одиночестве. Ближе к вечеру вы почувствуете больше ясности в собственных мыслях. Именно эта внутренняя тишина станет главным результатом дня и подскажет пути решения некоторых вопросов.

Дева

Ваша карта – "Солнце". С самого начала дня вы можете почувствовать подъем настроения, даже без видимой причины. События будут складываться так, будто поддерживают ваше внутреннее состояние, а не испытывают его. Вам будет легче проявлять себя, шутить и общаться с незнакомыми людьми. Важно не сдерживать это состояние, ведь в субботу Девы будут ярко сиять. День также хорошо подходит для встреч, прогулок или небольших приключений. К вечеру накопится много приятных впечатлений, которые останутся с вами надолго. Это тот случай, когда простой день становится особенным.

Весы

Ваша карта – "Тройка Кубков". Весы почувствуют, что рядом есть люди, с которыми можно быть собой без лишних объяснений. Именно это создаст ощущение внутреннего комфорта. Не стоит перегружать день планами – лучше всего сложится то, что возникнет спонтанно. Разговоры с близкими или второй половинкой могут быть легкими, но в то же время искренними и важными. К вечеру останется ощущение гармонии. Также не забывайте уделять время себе. Прогулка в парке, чтение любимой книги или просмотр фильма – это то, что вам сейчас нужно.

Скорпион

Ваша карта – "Семерка Жезлов". Суббота может начаться с ощущения, что вам нужно отстоять свое пространство. Сначала это может проявляться как легкое раздражение или нежелание подстраиваться под других. Однако в течение дня вы поймете, что дело не в конфликте, а в четком определении собственных границ. Если вы спокойно и уверенно обозначите их, напряжение начнет исчезать. Этот день научит вас различать, где стоит реагировать, а где – отпустить ситуацию. Не все заслуживает вашего внимания. Лучше позаботиться о собственном состоянии и не стрессовать.

Стрелец

Ваша карта – "Рыцарь Кубков". Стрельцы будут уделять больше внимания словам, атмосфере и деталям. Это касается общения с окружающими или отношений с любимым человеком. Возможны романтические или просто душевные моменты, которые оставят приятный след. А еще вас ждет неожиданная встреча с человеком из прошлого. Есть вероятность, что она напомнит вам не только приятные воспоминания, но и сможет повлиять на настоящее. Однако не забывайте ценить то, что у вас есть сейчас – иногда лучше не оглядываться назад, а идти только вперед. У вас обязательно все получится.

Козерог

Ваша карта – "Двойка Пентаклей". Вы можете одновременно хотеть разного – и активности, и отдыха. Вместо того чтобы пытаться все совместить, лучше позволить себе действовать гибко. В течение дня ситуации могут меняться, но вы быстро подстроитесь под них. Это научит легче относиться к изменениям и не цепляться за четкий сценарий. Однако важно не перегружать себя лишними решениями. Больше доверяйте судьбе и не бойтесь ошибиться. Сейчас удача на вашей стороне, поэтому любые события пойдут только на пользу и принесут новый опыт.

Водолей

Ваша карта – "Звезда". Суббота начнется со спокойного и даже немного мечтательного настроения, которое задаст тон всему дню. Вы можете почувствовать, что не хотите спешить или включаться в слишком активные процессы. Вместо этого появится желание подумать о чем-то приятном или просто побыть в комфортной обстановке с людьми, с которыми вы будете сиять рядом. Вы также можете обратить внимание на вещи, которые раньше не замечали. Но дайте себе время для полноценного отдыха, а уже потом начинайте думать, что и как делать дальше. Четкий план действий может ускорить ваше движение к желанной цели.

Рыбы

Ваша карта – "Десятка Пентаклей". Этот день подарит Рыбам ощущение спокойствия и стабильности. Вы наконец почувствуете, что не нужно никому ничего доказывать или менять. Тяжелые испытания остались позади, и вы достойно их прошли. Поэтому сейчас следует выдохнуть и подумать о себе. Например, чего вы хотите в будущем, с кем хотите идти рядом и что еще хотите сделать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Посвятите субботу размышлениям и планам. Главное – не торопитесь и все тщательно обдумайте.

