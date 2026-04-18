Антиквари назвали 8 предметов, которые они у вас не купят

Даже если какой-то предмет действительно относится к позапрошлом веку, это не обязательно делает его ценным.

Антикварные магазины охотно скупают старинные вещи у населения, но это не значит, что вы сможете легко продать им хлам с чердака вашей бабушки. Об этом пишет издание Martha Stewart, ссылаясь на экспертов по антиквариату.

Автор публикации перечисляет предметы, которые лучше сразу выбросить или кому-то подарить, чтобы не тратить время на попытки их продать.

Фарфоровый сервиз

Эксперты единодушно называют семейный фарфор лидером среди вещей, от которых отказываются антикварные магазины. Причина кроется в современных тенденциях: мода хвастаться полным набором фарфора во время застолья давно прошла, поэтому никому такая посуда просто не нужна. Разве что у вас хранится посуда со стола самого гетмана Полуботка. Ну тогда можно попробовать и продать.

Столовое серебро

Ситуация такая же, как и с фарфором. Столовое серебро вышло из моды и не пользуется спросом.

Хрусталь

Считайте его родственником столового серебра и фарфора. К тому же хрусталь еще и дешевый, поэтому никто не станет с ним заморачиваться.

Деревянная мебель

По словам экспертов, старая мебель, даже в хорошем состоянии, почти ничего не стоит, если она не связана с историческими событиями или деятелями. К тому же с ней много хлопот при транспортировке.

Большинство коллекционных предметов

Коллекционные тарелки, куклы и прочий хлам очень редко принимают в антикварные магазины. На них просто нет спроса.

Мебель в плохом состоянии

Если вам посчастливилось стать владельцем действительно ценного антикварного стола или кресла, даже это не гарантирует, что у вас его купят. Антиквары согласны принять только мебель в идеальном состоянии. А вот поцарапанная, загрязненная или порванная – никому не нужна.

Предметы искусства

Антикварные магазины часто отказываются принимать картины и другие предметы искусства, если они не соответствуют вкусам постоянных клиентов.

Поддельный антиквариат

Важно различать настоящий антиквариат (действительно очень старые вещи – желательно от 100 лет) и винтаж. Если это вещь из 60–70-х, лучше обратиться в специализированные винтажные магазины.

